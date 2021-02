Cagliari x Atalanta: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (14/02)

Pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Cagliari e Atalanta se enfrentam neste domingo (14), às 11h, na Sardegna Arena. Enquanto uma equipe briga na parte de cima da tabela, a outra precisa somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Cagliari x Atalanta: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Cagliari x Atalanta

A equipe do Cagliari não possui novas lesões e por isso deve entrar em campo com a mesma escalação da rodada passada.

Possível Cagliari: Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Lykogiannis, Marin, Nandez, Zappa; Pedro, Nainggolan, Pavoletti.

Na defesa, Rafael Toloi é o grande desfalque da Atalanta. O brasileiro cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Hateboer segue lesionado e Malinovskiy não aparece na convocação.

Possível Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Romero; de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Pašalić, Ilicic, Muriel.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Bologna 1 x 1 Benevento

Torino 0 x 0 Genoa

Napoli 1 x 0 Juventus

Spezia 2 x 0 Milan

Roma x Udinese – 08h30

Sampdoria x Fiorentina – 11h

Crotone x Sassuolo – 14h

Inter de Milão x Lazio – 16h45

Verona x Parma – Segunda-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Cagliari aparece em 18ª posição com quinze pontos. Assim, precisando escapar do rebaixamento, tem que ganhar o jogo de hoje seja como for para pular uma posição. Dessa maneira, possui apenas três vitórias, seis empates e doze derrotas.

Enquanto isso, a Atalanta está em 7º lugar com trinta e sete. Viva na disputa pela liderança, a equipe precisa manter o desempenho inegavelmente bom em campo para seguir na parte de cima da tabela. Mas, além de vencer, precisa também contar com tropeços dos rivais. Por fim, joga contra o Real Madrid nas oitavas da Champions.