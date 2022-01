Cagliari x Bologna: onde assistir e horário do jogo de hoje – 11/01

Fechando a vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Cagliari x Bologna se enfrentam nesta terça-feira, 11/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando na Sardegna Arena. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Cagliari x Bologna: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site e no aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Italiano ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, cidade de Cagliari, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 18ª posição no Campeoanto Italiano com 13 pontos, o Cagliari precisa da vitória nesta terça-feira para somar pontos e escapar da zona de rebaixamento. No entanto, mesmo se vencer, ainda assim não deixa a degola. Contabilizando dois jogos vencidos, sete empates e onze perdidos, espera contar com a força da torcida em casa.

Enquanto isso, o Bologna aparece em 12º com 27 pontos com oito vitórias, três empates e oito derrotas na temporada até o momento. Por isso, tem a chance de terminar a semana próximo dos oito primeiros colocados na tabela para alcançar cada vez mais a parte de cima.

Escalações de Cagliari e Bologna:

Luca Ceppitelli, Damir Ceter, Strootman e Walukiewicz estão indisponíveis aos anfitriões.

Já o Bologna não poderá contar com Soumaoro, Medel, Hickey, Schouten, Vignato, Santander, Barrow e Mbaye.

Cagliari: Cragno; Carboni, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Pavoletti, João Pedro

Bologna: Skorupski; Binks, Bonifazi, Dijks; Olsen, Svanberg, Domínguez, Soriano, Pyyhtia; Arnautovic, Orsolini

