Cagliari x Salernitana: onde assistir, horário e escalações – 26/11

A bola vai rolar nesta sexta-feira, 26/11, pelo confronto direto entre Cagliari x Salernitana pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano, a partir das 16h45 (horário de Brasília) na Sardegna Arena. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Cagliari x Salernitana: O jogo entre Cagliari e Salernitana hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de transmitir a partida desta sexta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, cidade de Cagliari, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a décima nona posição com 7 pontos, o Cagliari não vence por mais de cinco rodadas, ou seja, se encontra em uma terrível crise onde precisa da vitória nesta sexta-feira de qualquer maneira. Contabilizando um triunfo na temporada, quatro empates e oito derrotas, o elenco tem a possibilidade de aumentar os seus pontos, mas não deixará a degola.

Enquanto isso, o Salernitana, recém-promovido da segunda divisão do futebol italiano, é o atual lanterna da competição também com 7 pontos, porém com duas vitórias, um empate e dez derrotas, mas com o pior saldo de gols no momento. Dessa maneira, se encontra na mesma situação do seu rival, onde mesmo se ganhar não deixa a degola.

Escalações de Cagliari x Salernitana:

Os anfitriões continuam sem Godín, Marko Rog, Ceter, Walukiewicz e Diego Farias. Já os visitantes não tem novas baixas.

CAGLIARI: Cragno; Lykogiannis, Carboni, Ceppitelli, Zappa; Nández, Grassi; Baldé, Marin, Bellanova; João Pedro

SALERNITANA: Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Di Tacchio, Coulibaly, Kastanos; Ribéry, Gondo, Duric

