Cagliari x Torino: onde vai passar, horário e escalações – 06/12

As equipes de Cagliari x Torino se enfrentam nesta segunda-feira, 06/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília) pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano jogando na Sardegna Arena. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Cagliari x Torino: A partida entre Cagliari e Torino terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de hoje.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, cidade de Cagliari, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com apenas uma vitória na temporada, o Cagliari precisa urgentemente do resultado em seu favor nesta segunda-feira se quiser seguir vivo no Campeonato Italiano. Ocupando a 19ª posiçaõ com nove pontos, o elenco espera contar com a casa cheia no confronto para, quem sabe assim, ganhar força e garantir a vantagem nos números.

Enquanto isso, o Torino aparece na parte de cima em 13º com dezoito pontos. Dessa maneira, contabilizando cinco vitórias, três empates e sete derrotas, o elenco pode subir duas posições se vencer o jogo de hoje, encerrando o fim de semana de maneira positiva. Por fim, faz uma boa temporada, diferente do ano passado quando quase foi rebaixado.

Escalações de Cagliari x Torino:

Walukiewicz é o único desfalque para o time anfitrião. Do outro lado, Singo foi expulso e por isso não pode jogar hoje.

CAGLIARI: Radunovic; Cáceres, Cappitelli, Carboni; Bellanova, Nández, Grassi, Henrique, Lykogiannis; Baldé, Pedro

TORINO: Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Pobega, Lukic, Izzo; Praet, Pjaca, Sanabria

Leia também:

Supercopa do Brasil 2022: data e quais times disputam