Caiu! Fernando Diniz é demitido do São Paulo FC

O treinador Fernando Diniz está demitido do comando técnico do São Paulo, segundo apurou reportagem da ESPN. Após nova derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Atlético-GO, por 2 a 1, a diretoria são-paulina decidiu dispensar o comandante. Já havia um consenso da cúpula Tricolor, que Diniz não seria mais o treinador do time na próxima temporada. No entanto, os recentes resultados fizeram o clube antecipar sua demissão.

Com Diniz demitido do São Paulo, quem assume?

Com Fernando Diniz demitido do São Paulo, o clube precisará encontrar um novo comandante. À princípio, um treinador interino deve continuar com o elenco até o final da temporada, mas na sequência um novo técnico deve assumir.

Fim do sonho do Brasileirão

O Tricolor sofreu quatro eliminações nesta temporada. No entanto, o bom desempenho no Campeonato Brasileiro, garantiam a permanência de Diniz no clube. Em 2020, o Tricolor fechou o ano na liderança da competição, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. Entretanto, atualmente, o clube amarga a quarta posição, mas agora a sete pontos do líder Internacional e com Diniz demitido do São Paulo.

Eliminações do São Paulo na era Diniz:

Mirassol – Campeonato Paulista

Fase de Grupos na Libertadores

Lanús – Sul-Americana

Grêmio – Copa do Brasil

Em 2021, o time já realizou seis jogos, mas não venceu nenhum. São quatro derrotas e dois empates, incluindo goleadas sofridas para o RB Bragantino por 4 a 2, Internacional por 5 a 1, e derrota então para o time reserva do Santos, por 1 a 0.

A sequência de resultados negativos, aliado às polêmicas de Diniz por conta de seu estresse na beira do gramado, resultaram em sua queda e por isso está demitido do São Paulo.

Desde o episódio envolvendo o volante Tchê Tchê, na qual o treinador chamou o atleta de “mesquinho, ingrato e chinelinho”, o ambiente no clube parece ter mudado.

Próximo jogos

O São Paulo volta a campo então somente no dia 10 de fevereiro, contra o Ceará, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a CBF adiou o confronto contra o Palmeiras, que ocorreria no próximo final de semana, por conta da participação do Alviverde no Mundial de Clubes.