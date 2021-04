Caldense e Atlético-MG: onde assistir e horário do jogo hoje [1-4]

O Atlético-MG “retorna” no Campeonato Mineiro 2021 após 10 dias de paralisação devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado, e enfrenta a Caldense nesta quinta-feira (1). A partida válida pela 6ª rodada do Estadual será realizada no Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), às 17h30 (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Caldense e Atlético-MG ?

O Premiere exibe o jogo da 6ª rodada do Campeonato Mineiro 2021, entre Caldense e Atlético–MG ao vivo nesta quinta-feira (1). No entanto, o canal por assinatura é pago. Para quem quiser assinar o pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações

Caldense : Passarelli; João Goés, Guilherme Martins, Hícaro e Caio Ribeiro; Lucas Silva e Gabriel Tonini; Rafael Peixoto, Denilson e Bruno Oliveira e Rincón

: Passarelli; João Goés, Guilherme Martins, Hícaro e Caio Ribeiro; Lucas Silva e Gabriel Tonini; Rafael Peixoto, Denilson e Bruno Oliveira e Rincón Atlético-MG: Everson, Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas.

Onde e quando será Caldense e Atlético-MG?

O duelo desta quinta-feira, 1 de abril, terá mando de campo da equipe da Caldense. Por isso, o confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro 2021, ocorre no Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), a partir das 17h30 (horário de Brasília).

A Caldense está em quarto lugar no Estadual e tem a expectativa de permanecer entre os quatro primeiros. No entanto, uma derrota pode fazer com que a equipe seja ultrapassada, visto que com oito pontos, o clube tem apenas um ponto de vantagem para o Cruzeiro, em quinto. Por outro lado, uma vitória em cima do líder Atlético-MG aproxima a equipe de Poços de Caldas das primeiras posições.

Já o Galo é líder isolado do Campeonato Mineiro. Em cinco jogos, a equipe de Cuca venceu todos os duelos e então tem 100% de aproveitamento. Além dos 15 pontos, a equipe tem o melhor ataque da competição com 15 gols marcados, mas também uma das melhores defesas, com apenas dois sofridos.

Tabela da 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Uberlândia x América-MG – 11h

Pouso Alegre x URT -15h30

Cruzeiro x Tombense – 16h

Patrocinense x Boa Esporte – 16h

Coimbra x Athletic Club – 17h30

Caldense x Atlético MG – 17h30

