Rebaixados do Paulistão 2023: quem caiu para a segunda divisão?

Com o fim da fase de grupos no Paulistão 2023 neste domingo, 5 de março, duas equipes tiveram o rebaixamento confirmado para a segunda divisão do futebol paulista. A disputa na zona de rebaixamento seguiu até a última rodada, onde cinco elencos brigaram rodada por rodada em busca do último suspiro. Confira os detalhes do rebaixamento e saiba quem pode subir.

Foram rebaixados para a segunda divisão do Paulistão as equipes de São Bento e Ferroviária. Ao fim da fase de grupos, elas não conseguiram a pontuação para permanecer fora da zona de rebaixamento e tiveram a eliminação da elite confirmada.

Os dois últimos times na classificação geral são rebaixados. O São Bento ficou em 15º, e a Ferroviária foi parar na lanterna, em 16ª colocação.

O Santos, ameaçado no início da competição, conseguiu se salvar ao anotar três vitórias, cinco empates e três derrotas pelo grupo A, somando 14 pontos. O Peixe conseguiu a brigar pela classificação na última rodada.

Classificação geral dos rebaixados do Paulistão 2023

A classificação geral do Paulistão, com dezesseis equipes, ficou assim após o fim da fase de grupos.

1 Palmeiras - 28 pontos

2 São Bernardo - 26 pontos

3 São Paulo - 23 pontos

4 Água Santa - 23 pontos

5 Corinthians - 22 pontos

6 RB Bragantino - 20 pontos

7 Mirassol - 15 pontos

8 Guarani - 14 pontos

9 Botafogo SP - 14 pontos

10 Santo André - 14 pontos

11 Santos - 14 pontos

12 Ituano - 12 pontos

13 Inter de Limeira - 11 pontos

14 Portuguesa - 10 pontos

15 São Bento - 10 pontos

16 Ferroviária - 9 pontos

Quem sobe para a Série A1?

Como a segunda divisão do Campeonato Paulista ainda não terminou, o acesso para a primeira divisão não está definido. Os dezesseis times jogam a primeira fase da competição, onde os oito melhores avançam para as quartas de final e a semifinal depois. Os dois finalistas se garantem na primeira divisão do Paulistão.

O torcedor deve ficar atento, porque os dois times que se classificam para a final do Paulistão na Série A2 vão disputar a primeira divisão no ano que vem. Enquanto isso, os dois rebaixados vão jogar a segunda na próxima temporada.

Paulistão 2023: tem gol fora de casa?

Como funciona a Série A2 do Campeonato Paulista?

As duas equipes rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Paulista só vão jogar a etapa inferior na próxima temporada, no ano que vem.

O sistema de disputa é o mesmo entre as duas divisões do futebol. A diferença é que as dezesseis equipes jogam a Série A2 em turno único e sem grupos na primeira fase por 15 rodadas. Os oito primeiros na classificação avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a terceira divisão.

As quartas, semifinal e a final são jogadas em ida e volta, diferente da elite. Os dois times que se classificam para a final garantem o acesso para a Série A1 do futebol paulista.

