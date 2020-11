O Milan venceu o Napoli neste domingo (22) por 3 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio San Paolo, em Napóles. Com esse resultado, a equipe da capital italiana ocupa a liderança, com vinte pontos. Ademais, saiba como foi a partida.

Com dois gols de Ibrahimovic e um de Hauge, os visitantes superaram os rivais napolitanos e pularam para a ponta da tabela, com dois pontos de vantagem. Já o Napoli desceu na classificação, preocupando torcedores.

Como foi a partida entre Napoli e Milan?

A primeira etapa foi equilibrada, com chances para ambos os lados. Entretanto, o Milan soube aproveitar e foi superior ao levar perigo até a defesa dos rivais. Rebic e Ibrah foram os responsáveis pelas melhores oportunidades no início, além de Calhanoglu, Kjaer, Saelemaekers. Para o Napoli, Rui e Mertens.

Contudo, aos 20 minutos, Ibrah conseguiu abrir o placar. Em cruzamento de Hernández, Ibrah mandou a bola de cabeça para as redes, sem chances ao goleiro Meret.

No mesmo instante, o Napoli respondeu com Di Lorenzo e Mertens na área, porém, Donnarumma surgiu para defender. Pressionaram os visitantes até o fim do primeiro tempo, mas não a ponto de empatar.

Na segunda etapa, Ibrahimovic precisou de oito minutos para ampliar a vantagem do Milan. Ao receber cruzamento de Rebic, o sueco acertou em cheio o gol. Minutos depois, mais um, porém, impedido.

A reação dos anfitriões começou com Mertens, deixando Romagnoli para trás, descontando o resultado. Mas, a alegria dos torcedores durou pouco, já que Bakayoko foi expulso ao receber o segundo amarelo por carrinho perigoso em Hernádez.

Até o final do jogo, só deu Napoli, chegando bem, finalizando, mas sem conseguir acertar para empatar, ou até mesmo virar o jogo.

O Milan pouco aparecia, até que, todavia, Petter Hauge aproveitou e conseguiu marcar o terceiro e último para o Milan, com o apito final, terminando em 3 a 1.

Atuação de gala de Ibrahimovic pelo Milan

Marcando dois gols na partida, o sueco vem brilhando cada vez mais na equipe italiana. Com 10 gols em oito jogos na temporada, nenhum outro jogador tem bons números como Ibrah.

Além disso, o atacante marcou um terceiro gol na segunda etapa, mas não foi validado.

Escalações:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne; Mertens.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Como está a temporada de ambos os times?

A equipe da capital italiana assume a primeira colocação, com vinte pontos. Dessa maneira, são cinco vitórias e dois empates, sem perder no campeonato. Possui uma vantagem de dois pontos com o vice-líder, o Sassuolo.

Além disso, o Milan também vai bem na Liga Europa, em segundo lugar do grupo H, com seis pontos.

Já o Napoli ocupa o 6º lugar, com quatorze pontos. Assim, venceu cinco vezes e perdeu duas. No entanto, em disputa na Liga Europa, permanece em segundo lugar do grupo F, com seis pontos.

Próximo compromisso de Napoli e Milan

Ademais, ambas as equipes jogam durante a semana, ou seja, na quinta-feira (26), pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa.

O Milan viaja para a França para enfrentar o Lille, às 14h55, no Pierre-Mauroy, pelo grupo H. Por outro lado, o Napoli recebe o Rijeka às 17h, no San Paolo, na Itália.