Crotone x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (06/12)

O Napoli visita o lanterna do campeonato, Crotone, neste domingo (06), às 14h, pela décima rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Stadio Ezio Scida. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Com dezessete pontos, o time visitante quer a vitória para subir na tabela e tentar alcançar o líder Milan. Enquanto isso, os anfitriões entram em campo para tentar reverter o péssimo desempenho na temporada.

Crotone x Napoli: onde assistir?

A partida entre Crotone x Napoli tem transmissão do canal BAND, na tv aberta, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Em quinto lugar, o Napoli aparece com dezessete pontos, empatado com a Roma e Lazio. Se vencer, sobe uma posição e fica com a mesma soma que a Juventus. Dessa maneira, contabiliza seis vitorias e três derrotas.

Pela Liga Europa, está em primeiro lugar do grupo F, com dez pontos. A decisão ficou para a última rodada, sendo seus adversários o Real Sociedad e AZ Alkmaar. Rijeka já está eliminado.

Por outro lado, o Crotone vai mal no campeonato. Conquistou apenas dois pontos, ou seja, dois empates. Mesmo saindo vitorioso do confronto, continua na zona de rebaixamento.

Possíveis escalações de Crotone x Napoli

É provável que a equipe da casa repita a mesma escalação da última partida. Além disso, Benali e Siligardi foram relacionados e devem entrar em campo.

Provável Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.

🎥🎤Mister Stroppa alla vigilia di #CrotoneNapoli

Guarda la conferenza a questo link 👉https://t.co/TL64Wik5T9 pic.twitter.com/THNnMhixcv — FC Crotone (@FcCrotoneOff) December 5, 2020

Amir Rrahmani, Hysaj, Osimhen e Malcuit não foram relacionados para este confronto. Além disso, o clube postou em seu perfil oficial que todos o esquadrão testou negativo para covid-19.

Provável Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além deste confronto, a décima rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana.

Spezia 1 x 2 Lazio

Inter 3 x 1 Bologna

Juventus 2 x 1 Torino

Verona x Cagliari – 08h30 – EI Plus

Udinese x Atalanta – 11h – EI Plus

Parma x Benevento – 11h – EI Plus

Roma x Sassuolo – 11h – TNT e EI Plus

Sampdoria x Milan – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Fiorentina x Genoa – Segunda – 16h45