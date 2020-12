Juventus x Fiorentina (22/12): onde assistir e possíveis escalações

A Juventus entra em campo pela última vez este ano para enfrentar a Fiorentina, nesta terça-feira (22), às 16h45, na décima quarta rodada do Campeonato Italiano. Para fechar bem o ano, a equipe de Pirlo precisa ganhar e torcer também por um tropeço da Inter, já que assim termina em segundo lugar.

Juventus x Fiorentina: onde assistir?

O jogo entre Juventus e Fiorentina possui transmissão ao vivo do canal TNT, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Juventus? PSG? Saiba para onde irá Marcelo após sair do Real Madrid

Juve busca a liderança do Campeonato Italiano

É tudo ou nada para a Juventus. Se ganhar hoje, dorme na vice-liderança, com trinta pontos. Entretanto, para fechar bem o ano, precisa também de uma derrota da Inter de Milão para assegurar a posição. Dessa maneira, possui sete vitórias e seis empates. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, a Fiorentina aparece em 16º, com onze. Agora, o principal objetivo é acumular pontos para escapar da zona de rebaixamento. Assim, tem duas vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Possíveis escalações de Juventus x Fiorentina

Pirlo, técnico da Juventus, não pode contar com Arthur, Dybala, Demiral e Chiellini, já que continuam lesionados.

Provável Juventus: Szczesny (Buffon); Bonucci, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; Bentacur, McKennie, Ramsey, Kulusevvski; Morata, Cristiano Ronaldo.

O time visitante não possui baixas. Ademais, o técnico Prandelli deve repetir a escalação do último jogo.

Provável Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres (Igor); Amrabat, Venuti, Castrovilli, Barreca, Bonaventura; Vlahovic, Ribery.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além deste confronto, a décima quarta rodada da Série A segue com jogos até quarta-feira (23). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Crotone x Parma – 14h30

Verona x Inter de Milão – Quarta – 14h30

Bologna x Atalanta – Quarta – 16h45

Milan x Lazio – Quarta – 16h45

Sampdoria x Sassuolo – Quarta – 16h45

Napoli x Torino – Quarta – 16h45

Udinese x Benevento – Quarta – 16h45

Roma x Cagliari – Quarta – 16h45

Spezia x Genoa – Quarta – 16h45