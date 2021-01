Juventus x Sassuolo: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (10/01)

Juventus e Sassuolo se enfrentam neste domingo (10), às 16h45, pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano, no Juventus Stadium. Depois de tirar a invencibilidade do líder Milan na rodada passada, a equipe de Pirlo precisa continuar vencendo se quiser tomar a ponta da tabela seja como for. Então, saiba onde assistir.

Juventus x Sassuolo: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

Juventus quer alcançar a liderança

Em 5º com trinta pontos, o time da Juve tem a oportunidade de terminar a rodada em terceiro lugar se garantir os três pontos neste confronto. Entretanto, precisa também torcer por um tropeço da Roma, já que ultrapassa o time da capital por conseqüência do saldo de gols. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

O Sassuolo vem logo atrás, na 6ª posição, contabilizando um ponto a menos. A equipe visitante também é cotada para assumir a liderança caso o Milan despenque na tabela, principalmente pelos bons resultados que vem apresentando no campeonato nesse meio tempo. Ademais, a equipe não participa de competições internacionais.

Possíveis escalações de Juventus x Sassuolo

Morata segue em recuperação e sem previsão de volta ao time titular da Juventus. Enquanto isso, Demiral e Chiellini estão retornando ao plantel aos poucos de acordo com o treinador Pirlo.

Provável Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Danilo, Frabotta; Bentacur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, a equipe visitante possui baixas importantes. Haraslin, Romagna e Berardi, que segundo o site oficial do clube sofreu uma lesão na coxa direita, estão fora da partida de hoje. Dessa forma, o técnico De Zerbi deve repetir a escalação da semana passada.

Provável Sassuolo; Consigli; Ferrari, Ayhan, Muldur, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Lopez, Djuricic, Boga, Caputo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Italiano segue com outros jogos neste fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Benevento 1 x 4 Atalanta

Genoa 2 x 0 Bologna

Milan 2 x 0 Torino

Roma x Inter de Milão – 08h30

Parma x Lazio – 11h

Udinese x Napoli – 11h

Verona x Crotone – 11h

Fiorentina x Cagliario – 14h

Spezia x Sampdoria – Segunda-feira – 16h45