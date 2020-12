Juventus x Torino: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (05/12)

Juventus e Torino protagonizam o clássico da cidade de Turim neste sábado (05), às 14h, pela décima rodada do Campeonato Italiano, a Série A, na Juventus Stadium. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo.

O Derby della Mole, como é chamado o clássico entre as equipes da cidade do norte da Itália, possuem uma longa história de rivalidade e prometem fazer uma grande partida. A Velha Senhora quer os três pontos para se aproximar do líder, o Milan. Enquanto isso, os visitantes buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Juventus x Torino: onde assistir?

A partida entre Juventus x Torino possui transmissão da BAND, na tv aberta, e Sportv, canal fechado, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Em 4ª posição, com dezessete pontos, a Juve quer a vitória para, assim, diminuir a diferença de seis pontos com o Milan. Ao todo, venceu quatro vezes e empatou cinco.

A equipe vem de uma vitória contra o Dínamo de Kiev na última quarta (02), na Champions League. Pelo grupo G, está em segundo lugar, com doze pontos, já classificada para as oitavas. Ademais, luta na última rodada com o Barcelona pela liderança, o que da vantagem na hora do sorteio.

Já o Torino sofre na zona de rebaixamento, em 18º, com seis pontos. Dessa maneira, tem apenas uma vitória, três empates e cinco empates. Se vencer, escapa da degola, mas precisa torcer para os outros times tropeçarem.

Veja também: Erling Haaland sofre lesão muscular e desfalca Borussia Dortmund

Possíveis escalações de Juventus x Torino

Pirlo, técnico da Juventus, entra em campo sem Morata, já que cumpre suspensão depois de ser expulso na partida contra o Benevento. Demiral e Chiellini seguem fora.

Provável Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Arthur, Kulusev, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Como informou o site oficial do clube, Murru e Verdi estão fora deste confronto. Já Lukic deve estar de volta ao plantel. Então, a escala deve seguir a mesma do jogo passado, sem muitas mudanças.

Provável Torino: Sirigu; Bremer, Izzo, Lyanco; Singo, Meite, Rincon, Linetty;Rodríguez (Ansaldi), Zaza, Belotti.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além deste confronto, a décima rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana.

Spezia x Lazio – 11h

Inter x Bologna – 16h45

Verona x Cagliari – Domingo – 08h30

Udinese x Atalanta – Domingo – 11h

Parma x Benevento – Domingo – 11h

Roma x Sassuolo – Domingo – 11h

Crotone x Napoli – Domingo – 11h

Sampdoria x Milan – Domingo – 16h45

Fiorentina x Genoa – Segunda – 16h45