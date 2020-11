Milan x Fiorentina (29/11): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

O Milan recebe neste domingo (29), às 11h, a Fiorentina, pela nona rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio Giuseppe Meazza. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo. Líder do campeonato, o time anfitrião certamente vai em busca da vitória para continuar defendendo a ponta. Enquanto isso, os visitantes querem acumular pontos para sair do meio da tabela e chegar até primeiras colocações.

Milan x Fiorentina: onde assistir?

A partida entre Milan x Fiorentina possui transmissão na plataforma EI Plus, às 11h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar, com vinte pontos, o time de Milão quer seguir defendendo o topo da tabela. Mas, para isso, precisa vencer o rival em casa. Assim, a equipe ainda não perdeu no campeonato, desse modo, possui seis vitórias e dois empates.

Pela Liga Europa, está em segundo lugar, com sete pontos, atrás do Lille por um.

Por outro lado, a Fiorentina não tem a mesma sorte que o rival. Em 15º, com oito pontos, o time visitante acumula dois triunfos, dois empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Milan x Fiorentina

A principal baixa para a equipe da casa é Ibrahimovic, visto que o craque está fora depois de se machucar no jogo contra o Napoli. Enquanto isso, Rafael Leão está indisponível e enfim, Saelemaekers retorna ao plantel.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (Bennacer), Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

Ademais, Ribery, Callejon e Bonaventura estão de volta ao plantel principal da Fiorentina. Assim, os visitantes não possuem baixas.

Provável Fiorentina: Dragowski; Cacares (Lirola), Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Vlahovic; Ribery (Kouamé).

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Assim, além de Milan x Fiorentina, outros nove jogos acontecem nesta rodada da Série A.

Sassuolo 0 x 3 Inter

Benevento 0 x 1 Juventus

Atalanta 0 x 2 Verona

Lazio x Udinense – 08h30

Bologna x Crotone – 11h

Cagliari x Spezia – 14h

Segunda:

Torino x Sampdoria – 14h30

Geno x Parma – 16h45