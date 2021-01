Milan x Torino: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (09/01)

Visando aumentar a vantagem na liderança, o Milan recebe neste sábado (09), no Giuseppe Meazza, às 16h45, o Torino pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano. Depois de perder a primeira no campeonato diante da Juventus, o Milan precisa vencer se quiser continuar no topo da tabela.

Milan x Torino: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

Milan segue na liderança do Italiano

Em primeiro lugar da classificação no Campeonato Italiano, o Milan pretende continuar defendendo a posição mais alta da tabela. Entretanto, ao perder a primeira partida na temporada durante a semana, o Milan contou com a sorte de ver a Inter, segunda colocada, perder. Agora, o time precisa vencer se quiser contar com a vantagem. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.

Enquanto isso, o Torino aparece em 17º, com apenas doze pontos marcados. Ameaçado pela zona de rebaixamento, o time visitante entra em campo com o propósito de ganhar os três pontos. Ou então, dessa maneira, pode amargar na parte de baixo da tabela.

Possíveis escalações de Milan x Torino

Ibrahimovic continua trabalhando em sua recuperação, confirmou em entrevista coletiva o treinador Stefano Pioli. Além disso, Saelemaekers e Bennacer também estão indisponíveis para o jogo de hoje, retornando apenas na próxima rodada. Já Çalhanoglu machucou o tornozelo e é dúvida.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Díaz, Hauge, Leão.

Mas, para o time visitante, nenhuma nova baixa foi detectada no plantel. Então, é provável que o a escalação seja a mesma da rodada passada.

Provável Torino: Sirigu; Lyanco, Izzo, Bremer, Singo; Murru, Rincon, Linetty, Lukic; Gojak, Belotti.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Italiano segue com outros jogos neste fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Benevento x Atalanta – 11h

Genoa x Bologna – 14h

Roma x Inter de Milão – Domingo – 08h30

Parma x Lazio – Domingo – 11h

Udinese x Napoli – Domingo – 11h

Verona x Crotone – Domingo – 11h

Fiorentina x Cagliario – Domingo – 14h

Juventus x Sassuolo – Domingo – 16h45

Spezia x Sampdoria – Segunda-feira – 16h45