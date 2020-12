Parma x Juventus: onde assistir ao jogo de hoje (19/12)

Buscando a liderança do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Parma neste sábado (19), às 16h45, pela décima terceira rodada, no Estádio Ennio Tardini. Em terceiro lugar, a equipe de Cristiano Ronaldo tem chances de dormir na vice-liderança, com vinte e sete pontos, desbancando a Inter de Milão.

Onde assistir Parma x Juventus?

O jogo entre Parma e Juventus possui transmissão apenas no EI Plus, às 16h45 (Horário de Brasília).

Juve em busca da liderança

Em terceiro lugar na tabela, com vinte e quatro pontos, a Juventus está perto de diminuir a vantagem com o líder, o Milan. Portanto, se vencer hoje, dorme na vice-liderança, com vinte e sete pontos, desbancando a Inter de Milão no saldo de gols. Dessa maneira, possui seis vitórias e seis empates. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, a situação para o Parma é bem mais complicada. Em 14º, com doze pontos, a equipe anfitriã busca se afastar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu duas vezes, empatou seis e perdeu quatro.

Possíveis escalações de Parma x Juventus

Giuseppe Pezzella, Scozzarella e Caviglia são as baixas no elenco do time anfitrião.

Provável Parma: Sepe; Iacoponi, Busi, Osorio, Alves; Scozzarella, Kurtic, Kucka; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Pirlo, técnico da Juventus, não pode contar com Arthur, Demiral e Chiellini, já que continuam indisponíveis. Dybala não aparece na lista de convocados para o jogo de hoje.

Provável Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Danilo, Cuadrado; Bentacur, McKennie, Rabiot, Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além deste confronto, a décima terceira rodada da Série A segue com jogos até o domingo (20). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Fiorentina x Verona – 11h – EI Plus

Sampdoria x Crotone – 14h – EI Plus

Parma x Juventus – 16h45 – EI Plus

Torino x Bologna – Domingo – 08h30

Cagliari x Udinese – Domingo – 11h

Benevento x Geno – Domingo – 11h

Sassuolo x Milan – Domingo – 11h

Inter de Milão x Spezia – Domingo – 11h

Atalanta x Roma – Domingo – 14h

Lazio x Napoli – Domingo – 16h45