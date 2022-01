Campeonato Paranaense 2022: data, onde assistir e quem disputa

Doze equipes vão disputar a temporada do Estadual do Paraná; no ano passado, o Londrina foi o campeão

A temporada de estaduais se aproxima cada vez mais, prometendo grandes emoções em campo nas mais diversas capitais do país. No sul, o Campeonato Paranaense entra em contagem regressiva para o pontapé inicial, com doze equipes em disputa pelo título com os adversários já conhecidos. Confira as principais datas do Campeonato Paranaense 2022 e saiba como funciona.

Quando começa o Campeonato estadual Paranaense em 2022?

A primeira divisão do Campeonato Paranaense começa em 22 de janeiro, sábado, com a fase de grupos seguindo até o dia 6 de março de 2022, domingo.

Os jogos da fase de grupos serão realizados em dois horários: a tarde às 16h e depois pela noite a partir das 20h, seguindo o horário de Brasília. Com o calendário já divulgado pela Federação Paranaense de Futebol, cada um dos times já conhece o seu caminho na primeira fase.

O Londrina, atual campeão, vai enfrentar o Maringá em casa, no Estádio do Café. Já o Coritiba estreia no sábado diante do Cianorte. Dessa maneira, confira todos os confrontos da primeira rodada no Paranaense em 2022:

Sábado (22/01):

Coritiba x Cianote – 16h

Domingo (23/01):

São Joseense x Azuriz – 16h

Londrina x Maringá – 16h

Athletico-PR x Paraná – 16h

Operário x União – 16h

FC Cascavel x Rio Branco – 16h

Como funciona o Campeonato Paranaense?

Em turno único, as doze equipes se enfrentam uma vez seguindo o sistema de pontos corridos por 11 rodadas na competição.

Ao fim da primeira fase, as oito primeiras equipes avançam para as quartas de final, enquanto as duas últimas são rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Consequentemente, ao fim da temporada, as duas primeiras na divisão inferior sobem.

São critérios de desempate o número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, os números do confronto direto entre as equipes e os cartões vermelhos e amarelos. A partir das quartas, o sistema de ida e volta é adotado, assim como na semifinal e na grande final, onde os dois finalistas jogam cada partida em sua casa.

Quais times vão jogar o Campeonato Paranaense em 2022?

Doze times do Paraná vão entrar em campo na temporada de 2022 pelo Paranaense. O atual campeão, Londrina, está presente na lista, além do Coritiba, Athletico-PR, Azuriz, Cianorte, FC Cascavel, Maringá, Operário, Paraná, Rio Branco, São Joneense e Rio Branco.

O torneio promete ser equilibrado, uma vez que as rodadas contam com duelos acirrados e clássicos estaduais para deixar a disputa ainda mais emocionante.

Quem transmite Campeonato Paranaense 2022?

O serviço de streaming NSports adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Paranaense na temporada. A plataforma disponibiliza os confrontos de graça no site ou através do aplicativo para todos os torcedores. A informação foi dada pelo jornalista Napoleão de Almeida.

No entanto, o presidente da FPF, Hélio Cury, informou que propostas para transmitir os confrontos na televisão aberta estão sendo feitas. Uma delas é da Rede Massa, o SBT no Paraná, segundo a repórter Monique Vilela da Rádio Banda B.

