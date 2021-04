A Conmebol realiza nesta sexta-feira (9) o sorteio da Copa Sul-americana. No entanto, a entidade mudou o regulamento da competição a partir da atual temporada, e agora, o torneio terá fase de grupos. Seis clubes brasileiros já estão garantidos na competição: Atlhetico-PR, Corinthians, Bahia, RB Bragantino e Ceará, sendo então os dois primeiros cabeças de chave. Saiba como funciona o regulamento da Copa Sul-americana 2021.

Como funciona o regulamento da Copa Sul-americana 2021?

Pela primeira vez desde sua criação, em 2003, o torneio continental passará a ter fase de grupos. Até então, a competição ocorria apenas com etapas eliminatórias, mas a Conmebol alterou o sistema de competição. Ou seja, segundo o regulamento da Copa Sul-americana 2021, o torneio terá então três fases: preliminar, fase de grupos e mata-mata (a partir das oitavas de final).

A fase preliminar reúne confrontos entre clubes do mesmo país no sistema mata-mata. Com jogos de ida e volta, quem avançar, garante-se na fase de grupos. Ao todo, 32 clubes disputam as 16 vagas destinadas para as equipes da fase pré.

Os classificados se juntam aos seis times brasileiros e seis argentinos, que segundo o regulamento da Copa Sul-americana 2021, garantem a classificação direta para a fase de grupos, sem precisar passar pela etapa preliminar. Além deste montante de 28 equipes (16 + 12), os quatro eliminados da terceira fase da Libertadores, são adicionados ao torneio.

Com as 32 equipes definidas, realiza-se então o sorteio dos oito grupos, com quatro equipe em cada. A separação dos potes é feita a partir do ranking da Conmebol, assim como na Copa Libertadores da América. Os oito melhores posicionados ficam no pote 1, e assim sucessivamente até o pote 4. No entanto, as quatro equipes vindas da Libertadores, entram para o último pote, independente de sua posição no ranking. Vale lembrar que equipes do mesmo país não ficam na mesma chave.

Avançam às oitavas de final da Copa Sul-americana 2021, os primeiros colocados de cada grupo, mas que se juntam com os oito terceiros colocados da Libertadores. Em sorteio, define-se então os confrontos do mata-mata.

Quais os brasileiros na Copa Sul-americana?

Até o momento, seis clubes brasileiros estão garantidos na fase de grupos da Copa Sul-americana 2021, são eles: Corinthians, Athletico PR, Bahia, Atlético-GO, Ceará e, por fim, o RB Bragantino. No entanto, este número pode aumentar caso Santos ou Grêmio sejam eliminados da terceira etapa da terceira fase da pré-libertadores.

Paulistas e Paranaense serão cabeças de chaves na competição, por conta de suas posições no ranking da Conmebol. Enquanto o Timão está em 23º, o Furacão está em 24º. Em 67º, o Bahia tem a possibilidade de ficar no primeiro pote, mas dependerá dos classificados da fase pré.

Posição no ranking dos clubes da Sul-Americana-2021

Peñarol – 8º*

Independiente – 10º

Lanus – 17º

Corinthians – 23º

Athletico – 24º

Emelec – 25º*

Jorge Wilstermann – 38º*

Deportivo Cali – 42º*

Rosario Central – 43º

Nacional-PAR – 50º*

Newell’s Old Boys – 56º

Palestino – 62º*

Deportes Tolima – 63º*

Arsenal de Sarandí – 65º

Bahia – 67º

Melgar – 71º*

La Equidad – 99º*

Mineros de Guayana – 115º*

Huachipato – 116º*

Cobresal – 118º*

Sport Huancayo – 122°*

Fênix – 132º*

Macará – 160º*

Nacional Potosí – 161º*

Deportivo Pasto – 171º*

Guabirá – 172º*

UTC – 174°*

12 de Octubre – 180º*

Cerro Largo – 187º*

Aucas – 195º*

Atlético-GO – 199º

Aragua – 217º*

River Plate-PAR – 221º*

Antofagasta – 222º*

Ceará – 262º

Guayaquil City – 268º*

Atlético Palmaflor (sem ranking)*

Bragantino (sem ranking)

City Torque (sem ranking)*

Mannucci (sem ranking)*

Guaireña (sem ranking)*

Puerto Cabello (sem ranking)*

Metropolitanos (sem ranking)*

Com * equipes que estão na fase preliminar da competição

Quando será o sorteio da Sul-americana ?

A Conmebol realiza o sorteio da Copa Sul-americana 2021 na sexta, dia 9 de abril, mas na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. No entanto, no mesmo dia ocorrem também a definição dos grupos da Copa Libertadores da América.

