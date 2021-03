Campeonato Paulista 2021 vai voltar? Saiba como está a situação

Em reunião entre representantes da Federação Paulista de Futebol (FPF) e Governo do Estado de São Paulo, nesta segunda-feira, definiu-se que a decisão do retorno do Campeonato Paulista 2021 ficará para o Ministério Público. Os jogos na região paulista foram proibidos pelo governador João Dória (PSDB) até dia 30 de março, como uma das novas medidas de contenção do novo coronavírus.

Com a suspensão das partidas, os clubes que participam da competição então seguem sem saber quando disputarão as rodadas cinco, seis e sete. Há a possibilidade dos jogos acontecerem em outro Estado, e por isso Minas Gerais surge como o principal candidato a receber os confrontos. Inclusive, a partida atrasada da 3ª rodada entre São Bento e Palmeiras acontecerá em Belo Horizonte, na Arena Independência, às 19h desta quarta.

Campeonato Paulista 2021 volta quando?

O Campeonato Paulista 2021 ainda pode ser retomado no Estado, no entanto tudo dependerá do Ministério Público. Logo depois de reunião entre federação e governo, transferiu-se a responsabilidade do retorno do Paulistão ao MP. Em nota oficial, a FPF anunciou as seguintes informações:

“A Federação Paulista de Futebol reuniu-se na manhã desta segunda-feira (15) com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes, e Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, no Palácio dos Bandeirantes, para tratar da continuidade do Campeonato Paulista na Fase Emergencial. A FPF agora se reunirá com o Ministério Público Estadual. Por esta razão, as reuniões que estavam agendadas com os clubes nesta segunda-feira foram adiadas para terça-feira.”

Caso o órgão público não libere o retorno da competição, a tendência é que federação e clubes, mas da Série A do Campeonato Paulista 2021, optem por jogarem em Minas Gerais. Diante deste cenário, haveria então um consenso entre dirigentes e a FPF para organização dos jogos e o custeio dos gastos com a movimentação das equipes.

Por que Campeonato Paulista 2021 parou?

A suspensão de jogos foi uma das medidas tomadas pelo Governador de São Paulo, João Dória (PSDB), para a então contenção da pandemia do novo coronavírus. Por isso, o Campeonato Paulistão 2021, assim como as demais competições, estão proibidas no estado de 15 a 30 de março.

No entanto, a FPF trabalha com os clubes na possibilidade de transferir os jogos deste período para outro local, mas decisão dependerá do Ministério Público. Isso porque, em reunião nesta segunda, o governo passou a responsabilidade do retorno do campeonato ao MP, que deve se pronunciar ainda nesta semana.

Onde será São Bento x Palmeiras?

O confronto entre São Bento e Palmeiras, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2021, acontecerá nesta quarta-feira, mas na Arena Independência, às 19h. A pressa da federação para então realizar o jogo se deve pelo motivo da partida já estar atrasada no Estadual. Por conta da participação do time Alviverde na final da Copa do Brasil 2020, a FPF precisou então alterar a data do jogo, que ocorreria dia 7 de março.

Como está a tabela do Campeonato Paulista 2021?

O Campeonato Paulista 2021 é então dividido em quatro grupos, com quatro clubes cada. Destes, os dois primeiros avançam ao mata-mata e se enfrentam. No entanto, os dois clubes com as menores pontuações, independente da chave, caem para a segunda divisão. Ademais, confira a classificação de cada grupo.

Grupo A

1º – Corinthians (8)

2º – Santo André (5)

3º – Inter de Limeira (3)

4º – Botafogo (1)

Grupo B:

1º – São Paulo (7)

2º – Ferroviária (7)

3º – Ponte Preta (4)

4º – São Bento (1)

Grupo C

1º – RB Bragantino (8)

2º – Palmeiras (7)

3º – Ituano (7)

4º – Novorizontino (5)

Grupo D:

1º – Mirassol (8)

2º – Guarani (5)

3º – Santos (5)

4º – São Caetano (1)

