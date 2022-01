Capivariano x Coritiba: onde assistir ao jogo de hoje e horário – 08/01

Pela segunda rodada da Copinha, as equipes se enfrentam neste sábado com transmissão

Com transmissão ao vivo, as equipes de Capivariano x Coritiba entram em campo neste sábado, 08/01, com a bola rolando às 15h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo 32 na Copinha jogando no Estádio Nicolau Alayon. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Capivariano x Coritiba: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 neste sábado.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo

Árbitro: Pietro Dimitrof

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Ao estrear com derrota para o Nacional no grupo 32, o Capivariano precisa reagir e buscar o resultado positivo em seu favor no confronto deste sábado para conquistar o seu espaço na próxima fase da Copinha. O elenco aparece em terceiro lugar sem pontos marcados.

Enquanto isso, o Coritiba vem em primeiro lugar com 3 pontos depois de passar pelo Real Brasília com certa naturalidade logo no primeiro embate do grupo. Agora, se quiser chegar com antecipação até a segunda fase da competição este ano, precisa derrotar o time do interior hoje e, então, contar com tropeços do Nacional, que também joga neste sábado.

Escalações de Capivariano e Coritiba:

Capivariano: Sandro; Raique, Carlos, Ricardo, Tarcísio; Lucas Gomes, Luiz Felipe, Caio Viana; Vinícius, Heitor, Pedro Henrique

Coritiba: Sidnei; Diogo, Guilherme, Jean Henrique, Alec; Geovane, Lucas Rafael; Lucas Roner, Nathan Oliveira, Kaio, Iruan

