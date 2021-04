Caxias x Juventude hoje [5-4]: como assistir e horário do clássico

Em rodada de clássicos no Campeonato Gaúcho 2021, Caxias e Juventude fazem o tradicional Clássico Ca-Ju, nesta segunda-feira (5), pela 9ª rodada do Estadual. Além de toda rivalidade, o confronto será “apimentado” por conta da disputa pelo G-4. Enquanto o Falcão Grená está em quarto, com 13 pontos, o Juve aparece logo atrás, com 12. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, então em Caxias do Sul (RS). Saiba como assistir Caxias e Juventude hoje.

Caxias x Juventude hoje: como assistir ao vivo?

O Premiere transmite a partida entre Caxias e Juventude hoje, 5 de abril, mas a partir das 20h (horário de Brasília). No entanto, o canal possui o sistema pay-per-view, e para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Qual a provável escalação do clássico?

Caxias : Marcelo Pitol, Lennon, Henrique, Thiago Sales, Eduardo Diniz, Chico Vidaletti, Marlon, Tontini, Jhon Cley, Gustavo Ramos e Giovane Gomez .

: Marcelo Pitol, Lennon, Henrique, Thiago Sales, Eduardo Diniz, Chico Vidaletti, Marlon, Tontini, Jhon Cley, Gustavo Ramos e Giovane Gomez . Juventude: Marcelo Carné; Samuel Santos (Elton), Vitor Mendes, Rafael Forster e Eltinho; João Paulo, Bochecha e Guilherme Castilho (Matheuzinho); Júnior Todinho, Marcos Vinicios e Rafael Grampola.

Onde e quando será Caxias e Juventude?

O Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), recebe o clássico Ca-Ju, entre Caxias e Juventude hoje, 5 de abril. A bola rola então às 20h (horário de Brasília).

Logo depois de perder na última rodada do Campeonato Carioca 2021, o Caxias entra em campo contra seu rival Juventude em busca de retomar o caminho da vitória e permanecer no G-4 Com 13 pontos, o clube está em quarto lugar, mas apenas com um ponto de diferença para o Ju, quinto colocado.

Por outro lado, o Juventude venceu no último jogo e tem foco total no clássico para garantir uma vaga entre os quatro primeiros do campeonato. Em caso dos três pontos, o clube ultrapassa então o Falcão Grená e o Ypiranga.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021

Grêmio 1 x 0 Inter

Domingo

São José 1 x 0 São Luiz

Segunda

Brasil de Pelotas x Pelotas – 20h

Caxias x Juventude – 20h

Aimoré x Novo Hamburgo – 20h

Sexta

Esportivo x Ypiranga – 20h

