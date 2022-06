Cazaquistão x Eslováquia: onde assistir e horário da Liga das Nações

Equipes disputam a liderança do grupo pela liga C da competição internacional de seleções

Disputando a liderança do grupo, as seleções de Cazaquistão x Eslováquia se enfrentam nesta segunda-feira, 13 de junho, pela quarta rodada da Liga das Nações. Com a bola rolando a partir das 11h (Horário de Brasília), na Astana Arena, em Nur-Sultã, saiba onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Cazaquistão x Eslováquia hoje?

O jogo entre Cazaquistão x Eslováquia hoje será transmitido ao vivo no ESPN 4 e Star +.

Com exibição pela ESPN, o torcedor só vai poder acompanhar o jogo destacado da Liga das Nações nesta segunda-feira através do canal da Disney, além do serviço de streaming Star +, disponível para todos os usuários do país na plataforma.

Para assistir, é possível encontrar o serviço através do aplicativo para celular, tablet, no computador ou também na smart TV.

Informações do jogo do Cazaquistão e Eslováquia hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Astana Arena, em Nur-Sultã, no Cazaquistão

Arbitragem: Bram Van Driessche

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+ Quem é o maior campeão da Concacaf? Veja a lista dos vencedores

Cazaquistão e Eslováquia na Liga das Nações

A seleção do Cazaquistão vem surpreendendo em sua campanha na Liga das Nações este ano. Jogando a terceira divisão do torneio, ou terceira divisão, o elenco é o atual líder do grupo três com 7 pontos, colecionando duas vitórias e um empate. Se quiser continuar com o aproveitamento positivo, deve focar e suar a camisa hoje.

Do outro lado, a Eslováquia tem 6 pontos em segundo lugar com duas vitórias e uma derrotas, mas também com bom futebol dentro dos gramados. O elenco eslovaco pode assumir a liderança se vencer nesta segunda-feira e, por isso, deve assumir a equipe titular sem maiores problemas.

Escalação do Cazaquistão: Shatskiy; Maily, Marochkin, Alip; Vorogovskiy, Kuat, Darabaev, Kairov; Orazov, Astanov e Aymbetov. Técnico: Magomed Adiev

Escalação da Eslováquia: Rodák; De Marco, Valjent, Satka, Pekarik; Suslov, Lobotka, Hrosovsky, Haraslin; Strelec e Rusnák. Técnico: Samuel Slovák

Palpites Cazaquistão x Eslováquia

Mesmo a equipe do Cazaquistão tendo o melhor desempenho do grupo três até aqui, o jogo desta segunda-feira pela quarta rodada promete ser equilibrado.

Isso porque a Eslováquia também apresenta performance que agrada os torcedores, mesmo com uma derrota para o próprio Cazaquistão. Agora, a oportunidade está nas mãos das duas seleções para brigarem pela liderança próximo da reta final do torneio da UEFA.