Ceará x Vitória: onde assistir o jogo hoje – 6/3/2021

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2021, Ceará x Vitória se enfrentam neste sábado 6/3, na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 16h.

Embora os clubes sejam de estados diferentes, a partida é cheia de rivalidade. Isso porque, na década passada, os cearenses eliminaram os baianos da “Lampions League” em quatro ocasiões, sendo três consecutivas: 2013, 2014, 2015 e 2020.

Onde assistir Ceará x Vitória?

A partida entre Ceará x Vitória terá transmissão da plataforma streaming da competição, o Nordeste FC. Além disso, o torcedor também pode acompanhar a partida pelo SBT, na tv aberta, às 16 horas.

Prováveis escalações Ceará e Vitória

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

Provável escalação do Vitória: Yuri; Van, Wallace, João Victor e Leocovick; Guilherme Rend (Paulo Vitor), Fernando Neto e Dudu; Vico, Ruan Nascimento (Gabriel Santiago) e Samuel.

Como Ceará e Vitória chegam para o jogo?

Com uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e a vaga na Copa Sul-americana, o Ceará não passou aperto no Brasileirão e então fechou a temporada de 2020 com um saldo positivo. Atual campeão da Copa do Nordeste, o Vozão estreou no torneio com um empate na rodada inaugural, diante do ABC, por 1 a 1, fora de casa.

Agora, a equipe de Guto Ferreira vai em busca dos três pontos, para não se distanciar das primeiras posições do Grupo A.

Já o Leão terá um reencontro com um de seus carrascos. Isso porque o Ceará eliminou os baianos da Copa do Nordeste em quatro oportunidades, na última década. O Vitória sofreu no Campeonato Brasileiro da Série B e até a penúltima rodada, lutou contra o rebaixamento. No entanto, o clube conquistou uma série de três vitórias consecutivas, e conseguiu a permanência na segunda divisão.

Já no Nordestão, o clube estreou contra o Santa Cruz, mas jogando em casa, conquistou o triunfo de 2 a 0, e atualmente lidera o Grupo B.

Jogos da 2ª rodada da Copa do Nordeste

Ceará x Vitória – 16h

CRB x Sport – 16h

Bahia x Botafogo-PB – 18h15

Treze x Altos – 18h15

Sampaio Corrêa x Fortaleza – 20h30

Domingo (7)

4 de julho x Salgueiro – 15h30

Santa Cruz x ABC – 16h

Confiança x CSA – 20h

