Celta de Vigo x Espanyol: onde assistir, horário e escalações – 17/12

Abrindo a décima oitava rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Celta de Vigo x Espanyol se enfrentam nesta sexta-feira, 17/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Estádio de Balaídos. Com transmissão ao vivo somente no online, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Celta de Vigo x Espanyol: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Balaídos, cidade de Vigo, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a décima quarta posição com 17 pontos, o Celta de Vigo tem como principal objetivo na partida desta sexta-feira escapar por completo da zona de rebaixamento. Depois de uma temporada especial sob o comando de Eduardo Coudet no ano passado, o elenco não conseguiu se firmar este ano, contabilizando quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Do outro lado, o Espanyol vem muito bem desde que subiu da segunda divisão espanhola, aparecendo na nona posição com 23 pontos, mostrando bons resultados e jogando de igual para igual até mesmo com os grandes. Tendo vencido seis jogos, empatado cinco e perdendo seis, o elenco espera levar os três pontos para casa também hoje.

Escalação de Celta de Vigo e Espanyol:

Vázquez e Augusto Solari não aparecem na convocação oficial divulgada pelo Celta.

Enquanto isso, o Espanyol não poderá contar com Raúl de Tomás, Puado, David López, Gil e Dimata.

Celta de Vigo: Dituro; Araújo, Galán, Murillo, Aidoo; Tapia, Cervi, Súarez, Méndez; Mina, Iago Aspas

Espanyol: Diego Lopéz; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes, Darder, Herrera; Embarba, Melendo, Wu Lei

