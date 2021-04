Celta de Vigo x Sevilla: onde assistir, horário e escalações do jogo (12/04)

Celta de Vigo e Sevilla se enfrentam nesta segunda-feira (12) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe visitante pode diminuir a diferença com o Barcelona. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Celta de Vigo x Sevilla: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Comandada por Eduardo Coudet, ex-Internacional, o Celta de Vigo conseguiu retomar o bom desempenho que apresentou no inicio da temporada. Agora, em 10º com trinta e sete, o time anfitrião busca os três pontos para, assim, subir duas posições e encerrar a semana em 8º. Em seu plantel, o treinador não pode contar com Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Solari e Emre Mor já que estão lesionados, enquanto Murillo cumpre suspensão.

Enquanto isso, o Sevilla continua vivo na busca pelo título do Campeonato Espanhol. Em 4º com cinquenta e oito, os visitantes podem diminuir para quatro pontos a diferença com o terceiro colocado, o Real Madrid, se aproximando cada vez mais do líder, além de conquistar uma vaga em competições para a próxima temporada. Por fim, somente En-Nesyri apresentou problemas físicos, sendo dúvida para o confronto.

Possíveis escalações de Celta de Vigo x Sevilla

Possível Celta de Vigo: Villar; Mallo, Aidoo, Araújo, Martín; Tapia, Nolito, Mendéz, Suárez; Santi Mina, Iago Aspas.

Possível Sevilla: Bono; Navas, Acuña, Carlos, Koundé; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, de Jong, Ocampos

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, outros confrontos também aconteceram. Então, veja quais foram os resultados.

Huesca 3 x 1 Elche

Getafe 0 x 1 Cádiz

Ath. Bilbao 0 x 0 Alavés

Eibar 0 x 1 Levante

Real Madrid 2 x 1 Barcelona

Villarreal 1 x 2 Osasuna

Valencia 2 x 2 Real Sociedad

Real Valladolid 1 x 2 Granada

Betis 1 x 1 Atlético de Madrid

Você também vai gostar de ler:

+ Métodos de Sampaoli causam desgaste no Olympique de Marselha

+ Onde assistir a Eurocopa? Globo garante transmissão com exclusividade