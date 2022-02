Celtic x Rangers: onde assistir ao clássico escocês hoje e horário – 02/02

O confronto entre Celtic x Rangers, um dos maiores clássicos do futebol no mundo, será realizados nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando às 16h45 (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow pela 22ª rodada do Campeonato Escocês. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Horário do jogo do Celtic x Rangers hoje

O jogo do Celtic e Rangers hoje terá transmissão somente do Star +, serviço de streaming da Disney apenas por assinatura. Dessa maneira, o clássico não vai passar na televisão.

Para ter acesso na plataforma, é necessário entrar no site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS e escolher o melhor pacote ou plano.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Além de disputar em campo um dos maiores clássicos do mundo, os dois times também vão brigar pela liderança do Campeonato Escocês. O Celtic aparece em segundo lugar com 54 pontos, isto é, venceu na temporada dezessete partidas, empatou três e perdeu apenas três jogos em sua campanha. Por isso, a vitória nesta quarta-feira é importante.

Enquanto isso, o Rangers aparece em primeiro lugar com 56 pontos com dezessete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na temporada do Escocês. Dessa maneira, o elenco comandado por Malky Mackay pode aumentar a vantagem que possui na liderança e, por isso, continuar por mais tempo rumo ao título.

Escalação do Celtic e Rangers

Britton, por suspensão, e Turnbull são os desfalques dos anfitriões.

Do outro lado, o elenco do Rangers não poderá contar com Hagi, lesionado.

Escalação do jogo do Celtic: Joe Hart; Taylor, Starfelt, Carter-Vickers, Juranovic; McCarthy, O’Rilley, Hatate; Jota, Glakoumakis, Abada

Escalação do jogo da Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Ramsey, Kamara, Diallo; Kent, Aribo, Itten

Relembre o último jogo entre Celtic x Rangers.

