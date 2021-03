Celtic x Rangers: onde assistir e horário do clássico escocês (21/03)

Rangers e Celtic protagonizam neste domingo (21), às 09h, no Celtic Park, um dos maiores clássicos do futebol. Conhecido como Old Firm, o clássico escocês realmente movimenta o país, visto que as torcidas possuem uma grande e histórica rivalidade. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Escocês. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Rangers e Celtic: detalhes da partida

Jogo – Rangers x Celtic

Data – 21 de março de 2021

Horário – 9h00

Detalhes da transmissão ao vivo da Serie A Juventus x Benevento

Provável Celtic: Bain; Laxant, Welsh, Ajer, Kenny; McGregor, Brown, Turnbull; Christie, Edouard, Elyounoussi.

Provável Rangers: McGregor; Barisic, Balogun, Goldson, Patterson; Arfield, Davis, Kamara; Aribo, Morelos, Kent.

Celtic x Rangers: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Celtic aparece em segundo lugar com sessenta e oito pontos. Dessa maneira, venceu vinte jogos, empatou oito e perdeu quatro. Como o Campeonato acabou, mantém-se na mesma posição independente do resultado hoje. Em seu plantel, Jullien está indisponível.

O Rangers está em primeiro lugar com oitenta e oito pontos, sendo o grande campeão da temporada no Campeonato Escocês. Assim, venceu vinte e oito jogos, empatou quatro e não perdeu nenhuma vez. Este foi o primeiro título da carreira de Gerrard como treinador. Para o jogo de hoje, o técnico não tem novas baixas em seu elenco.

Últimos jogos

Ademais, o Celtic entrou em campo pela última vez no domingo (07) em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Escocês. Em zero a zero sem gols, garantiu somente um ponto.

Do outro lado, o Rangers foi derrotado na quinta-feira (18) pelo Slavia Praga em 2 a 0, perdendo a vaga nas quartas da Liga Europa.

