Cerro Largo x Peñarol hoje [6-4]: como assistir e horário do jogo

Em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-americana 2021, o Peñarol encara o também uruguaio Cerro Largo, pela partida de ida da fase preliminar da competição. A bola rola às 21h30, no Estádio Antonio Ubilla, em Melo, Uruguai. Saiba como assistir ao vivo jogo entre Cerro Largo e Peñarol.

Cerro Largo x Peñarol: como assistir ao vivo?

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto entre Cerro Largo e Peñarol pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Sul-americana. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês.

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Onde e quando será o jogo ?

O Estádio Antonio Ubilla, em Melo, Uruguai, recebe o confronto de ida entre Cerro Largo e Peñarol, nesta terça-feira, 6 de abril. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). Já no dia 13, as equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez com o mando de campo dos Aurinegros, no Campéon del Siglo, em Montevidéu.

Ambas equipe fazem seu primeiro confronto após o encerramento do Campeonato Uruguaio. O Peñarol chegou próximo de garantir uma vaga para a Libertadores, mas com a ida do Rentistas para a final do campeonato local, a equipe precisou se contentar com a Sul-americana. Caso garanta a classificação, a equipe será cabeça de chave do torneio continental, ou seja ficará no pote 1 do sorteio, por conta de sua posição no ranking da Conmebol, em oitavo lugar.

Por outro lado, o Cerro Largo fez campanhas medianas na última temporada do Campeonato Uruguaio, e em 187º na lista da Conmebol, deve entrar para o pote 3 ou 4, em caso de classificação para a fase de grupos da Sul-americana.

