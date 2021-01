Chapecoense x Confiança (29/1): onde assistir e escalações da partida

Chapecoense e Confiança se enfrentam nesta sexta-feira (29), em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na vice-liderança, a Chape ainda sonha com o título, isso porque o clube catarinense está empatado com o líder América-MG, no número de pontos, vitórias e saldo de gols. Já Dragão do Bairro Industrial apenas cumpre tabela. A bola rola a partir das 21h30, na Arena Condá.

Onde assistir Chapecoense x Confiança?

A partida entre América-MG x Avaí não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere, no pay-per-view, exibe ao vivo o jogo que pode dar a taça para time de Condá, a partir das 21h30..

Prováveis escalações de Chapecoense e Confiança

Chapecoense: J.Ricardo; Ezequiel, L.Otávio, Derlan, Ruschel; Willian, A.Leite, Aylon, Melz, M.Ribeiro; A.Ramon.

Confiança: Santos; Ennes, Nirley, Brito, Filho; Madison, Castilho, Morais, Serginho, Iago Antônio; B.P. de Albuquerque.

Jogos da 38ª rodada da Série B

Figueirense x Ponte Preta – 16h

Sampaio Corrêa x Oeste – 17h

CRB x Cuiabá – 19h15

Botafogo x Operário – 19h15

América-MG x Avaí – 21h30

Guarani x Juventude – 21h30

Paraná x Cruzeiro – 21h30

Brasil de Pelotas x Vitória – 21h30

Náutico x CSA – 21h30

Chapecoense x Confiança – 21h30

O que a Chape precisa fazer para ser campeã?

Vice-líder da Série B, o time de Condá, assim como o Coelho está com 70 pontos. As equipes também estão empatadas no número de vitórias e saldo de gols. No entanto, o time mineiro fica à frente pelo terceiro critério de desempate: o número de gols. Enquanto o líder tem 41, o Alviverde tem 39.

A Chape pode ser campeã com uma vitória, empate e até mesmo uma derrota. No entanto, tudo dependerá do resultado do jogo do América-MG contra o Avaí. Caso o Coelho vença, o time Umberto Louzer precisa vencer e então golear para tirar a diferença de dois gols a mais que o América tem. Em caso de derrota ou empate dos mineiros, uma vitória simples garante o título para a Chapecoense.

Já o Confiança apenas cumpre tabela na última rodada. Em 14º, com 46 pontos, a equipe não tem mais chances de rebaixamento, assim como de entrar no G-4.