Chapecoense x Juventus: onde vai passar, horário e escalações – 30/01

Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste domingo com transmissão

Buscando se manter na parte de cima da classificação, as equipes Chapecoense x Juventus disputam a terceira rodada do Campeonato Catarinense neste domingo, 30/01, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Condá. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar Chapecoense x Juventus

O jogo entre Chapecoense x Juventus vai contar com a transmissão apenas da Catarinense Fort TV, pay-per-view de cobertura online e completa para todo o Brasil por assinatura. O serviço está disponível pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos da competição no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

A Chapecoense venceu os dois confrontos que disputou no Campeonato Catarinense até o momento. Com os seis pontos, aparece em terceiro lugar empatada com os dois primeiros colocados na classificação. Por isso, é importante que o elenco da Chape conquista os três pontos neste domingo se quiser assumir a liderança.

Enquanto isso, a Juventus se mantém em 9ª posição pela tabela do Estadual depois de perder na primeira rodada e empatar o seu segundo jogo na temporada, tendo apenas um ponto em sua conta. Dessa maneira, o elenco deve colocar em campo no confronto de hoje os seus melhores jogadores em busca da vitória.

Escalações de Chapecoense e Juventus

A equipe da Chape não tem suspensos ou desfalques por lesões no jogo de hoje, assim como a equipe da Juve. No entanto, as duas equipes precisam tomar cuidado com os jogadores pendurados pelo acúmulo de cartões.

Escalação do jogo do Chapecoense hoje: João Paulo; Ronei, Vitor Becker, Frazan, Busanello, Marcelo Santos; Guedes, Sousa; Pablo, Perotti, Maranhão

Escalação do jogo do Juventus hoje: Hudson; Alex Travassos, Reinaldo Lobo, Felipe Gregório, Roger; Matheus Claudino, Banguelê, Lucas de Sá; Jefinho, Maikon Leite, Uéderson

