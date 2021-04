Chapecoense x Próspera: como assistir e horário do jogo hoje – 10/4

Líder do Campeonato Catarinense 2021, a Chapecoense recebe o Próspera neste sábado (10), na Arena Condá, às 16h (horário de Brasília), em duelo da 9ª rodada. Logo depois de vencer o Joinville por 3 a 0, na última rodada, o Verdão do Oeste isolou ainda mais na liderança. Isso porque o segundo colocado, Brusque, empatou na rodada. Já a equipe da cidade de Criciúma, está em sétimo lugar, mas não vence há duas rodadas.

Chapecoense x Próspera: como assistir ao vivo?

O duelo catarinense entre Chapecoense e Próspera não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibido na fechada. O torcedor que quiser acompanhar a partida no entanto, terá que acessar o site TV NSports. O site transmitirá ao vivo e com exclusividade a partir das 16h.

No entanto, para assistir o confronto na plataforma pay-per-view é preciso ser assinante, e os pacotes são:

Pacote Pay-Per-View com todos os jogos transmitidos no FutebolCatarinense.TV + R$80 de Bônus Betsul – R$109,90

Pacote Pay-Per-View com apenas os jogos do seu time transmitidos no FutebolCatarinense.TV – R$79,90

Onde e quando será Chapecoense e Próspera?

A Arena Condá, em Chapecó (SC), recebe o confronto entre Chapecoense e Próspera, neste sábado (10), válido pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense 2021. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília).

A Chape segue na liderança do Estadual e com sobras. Após vitória diante do Joinville na última rodada, o clube conseguiu se distanciar ainda mais do Brusque, segundo colocado, visto que a equipe empatou com o Figueirense. Com 19 pontos, o Verdão do Oeste tem seis vitórias, um empate, mas uma derrota na competição.

Por outro lado, o Próspera briga no meio da tabela por uma vaga na próxima fase. O clube atualmente é o sétimo colocado, com 11 pontos, e possui três vitórias, dois empates, mas três derrotas.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Catarinense

Juventus x Marcílio Dias -16h

Chapecoense x Próspera – 16h

Brusque x Hercílio Luz – 19h

Domingo

Avaí x Concórdia – 16h

Figueirense x Joinville – 16h

Segunda

Criciúma x Metropolitano – 19h

