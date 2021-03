Chelsea x Sheffield: onde assistir e escalações do jogo de hoje – 21/3

Pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, o Chelsea recebe o Sheffield United neste domingo (21), no Stamford Bridge, em Londres. Em boa fase desde a chegada de Tuchel, os Blues estão classificados às quartas de final da Champions League, mas agora buscam a classificação na FA Cup, título que não conquistam desde 2018. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Chelsea x Sheffield United ao vivo?

O confronto válido pelas quartas de final da FA Cup não terá transmissão ao vivo na tv aberta brasileira. No entanto, a DAZN exibe o duelo na tv fechada, a partir das 10h30

Onde será Chelsea e Sheffield?

A partida entre Chelsea e Sheffield, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, terá mando dos Blues. Por isso, o confronto será realizado no Estádio Stamford Bridge, em Londres, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe inglesa busca agora avançar então na Copa da Inglaterra. Sem vencer a competição desde 2018, os Blues são o terceiro maior vencedor do torneio e seguem em boa fase desde a chegada do treinador alemão Tuchel.

Devido a sequência de jogos, o técnico deve mandar a campo uma equipe mista, mas com jogadores como Kepa, Pulisic, Giroud e Christensen entre os 11 iniciais.

Por outro lado, o Sheffield vive fase ruim na temporada. Na lanterna da Premier League, o clube tem a chance de salvar a temporada com a FA Cup. No total, os Blades possuem quatro canecos da competição, mas conquistou o último título em 1925.

Qual a provável escalação do jogo ?

Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Christensen e Zouma; Chilwell, Kovacic, Jorginho e Hudson-Odoi; Mount, Pulisic e Giroud.

: Kepa; Azpilicueta, Christensen e Zouma; Chilwell, Kovacic, Jorginho e Hudson-Odoi; Mount, Pulisic e Giroud. Sheffield United: Ramsdale; Basham, Bryan e Stevens; Bogle, Lundstram, Norwood, Osborn e Lowe; McGoldrick e Brewster.

Quais os jogos da quartas de final da FA Cup ?

Bournemouth 0 x 3 Souphampton

Everton 0 x 2 Manchester City

Domingo

Chelsea x Sheffield – 10h30

Leicester x Manchester United – 14h

+ Neymar compra mansão de Claudia Raia por R$ 13 milhões