Chile x Equador feminino: onde assistir e horário hoje (14/7)

Nesta quinta-feira, 14 de julho, as seleções de Chile x Equador feminino se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. A partida é válida pela terceira rodada do grupo A na Copa América Feminina, com transmissão ao vivo.

A Colômbia é a sede da Copa América nesta temporada, por determinação da CONMEBOL.

Onde assistir Chile x Equador feminino hoje?

O jogo do Chile x Equador feminino hoje não tem transmissão nem pela TV como online, para a infelicidade do torcedor apaixonado por esportes.

A única opção de acompanhar os lances do jogo de hoje pela Copa América Feminina será através das redes sociais, disponíveis pelo perfis oficiais. O torcedor pode acompanhar através dos perfis do Equador @LaTri e do Chile @LaRoja. Lembrando que os perfis não publicam vídeos ao vivo.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir Chile x Equador feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Como estão Chile e Equador na Copa América Feminina?

Pelo grupo A, a equipe do Chile se mantém na 4ª posição sem pontos marcados. Surpreendo os torcedores, a seleção ainda não pontuou na competição. Na primeira rodada, o time não jogou e na segunda rodada foi derrotada pelo Paraguai por 3 a 2. Por isso, tem o principal objetivo de garantir a vitória hoje.

O Equador, por outro lado, vem em 2º lugar com 3 pontos, contabilizando uma vitória até aqui. Na rodada de abertura a seleção venceu a Bolívia por 6 a 1, enquanto na segunda pelo grupo A não disputou a competição. Agora, quer manter-se na zona de classificação e para isso tem de vencer.

Escalação de Chile x Equador:

Provável escalação do Chile: Endler; Toro, Saez, López, Pardo; Lara, Nayadet López, Zamora, Araya; Aedo e Urrutia.

Provável escalação do Equador: Morán; Pesantez, Moreira, Gracia, Real; Fajardo, Aguirre, Flores, Torres; Lattanzio e Bolaños.

Classificação atualizada Copa América Feminina 2022

Divididas em dois grupos, as seleções jogam a Copa América Feminina na temporada, com sede na Colômbia. Elas foram divididas e agora lutam na primeira fase para alcançarem até a semifinal.

Cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum. Pelo grupo A, as seleções de Chile e Equador lutam para alcançarem a zona de classificação.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Equador – 3 pontos

3 Paraguai – 3 pontos

4 Chile – 0 ponto

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Argentina – 3 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – 0 ponto

