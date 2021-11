Chile x Equador: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (16/11)

Chile x Equador se enfrentam nesta terça-feira, 16, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas. O confronto ocorre às 21h15, no Estádio San Carlos de Apoquindo, mas com transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo onde assistir o jogo:

Chile x Equador terá transmissão do SporTV2

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas, mas não exibe o confronto entre Chile x Equador na TV aberta. Entretanto o SporTV2 faz a cobertura da partida na TV fechada ao vivo.

Data : 16 de novembro 2021

: 16 de novembro 2021 Horário : 21h15 (horário de Brasília)

: 21h15 (horário de Brasília) Local : Estádio San Carlos de Apoquindo – Santiago (Chile)

: Estádio San Carlos de Apoquindo – Santiago (Chile) Onde assistir jogo da Chile x Equador hoje: SporTV2

Seleções vêm de vitórias nas Eliminatórias

Depois de vencer o Paraguai na última rodada, a seleção chilena saltou na tabela e chegou ao G-4. Com o triunfo, o Chile foi para 16 pontos e atualmente ocupa o quarto lugar. Para encerrar o ano dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, a equipe então pontuar na rodada.

Por outro lado, o Equador venceu a Venezuela e continua na terceira posição das Eliminatórias. Com quatro pontos de vantagem para o quarto colocado, os equatorianos não perdem a posição mesmo que forem derrotas. No entanto, o triunfo deixa a equipe muito próxima da vaga para o Catar.

Qual a provável escalação de Chile x Equador?

Em busca da vitória, as duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem em seu elenco convocado. O confronto será o último das equipes em 2021 e o torneio dá sequência aos seus duelos somente no próximo ano. Veja abaixo qual deve ser a escalação de Chile x Equador para o jogo de hoje:

Chile: Bravo; Isla, Maripán, Medel e Mena; Valdés, Vidal, Baeza e Vargas; Brereton Díaz e Alexis Sánchez.

Equador: Domínguez; Castillo, Torres, Hincapié e Cruz; Gruezo, Caicedo, Plata, Sarmiento e Preciado; Reasco.

