Chile x Venezuela feminino (24/07): onde assistir a Copa América hoje

As seleções de Chile x Venezuela feminino se enfrentam na noite deste domingo, 24 de julho, a partir das 21h (Horário de Brasília), pela disputa do quinto lugar na Copa América Feminina. O palco do confronto será o Estádio Centenário de Armenia, na Colômbia, com transmissão ao vivo.

Confira todas as informações do jogo no texto a seguir e saiba onde assistir.

Onde assistir Chile x Venezuela feminino hoje?

O jogo do Chile x Venezuela feminino hoje não terá transmissão nem pela TV ou online, começando a partir das 21h (Horário de Brasília), neste domingo pela Copa América Feminina.

Sem qualquer transmissão, o confronto da competição não poderá ser assistido pelo torcedor já que os canais que possuem os direitos optaram por não passarem. Dessa maneira, a única maneira de acompanhar os lance é através dos perfis na rede social dos times.

O Chile tentou, mas terminou em terceiro lugar no grupo A, com o total de 6 pontos, ficando atrás da Colômbia e Paraguai, ambos com doze e nove ponto cada. O elenco feminino chileno contabilizou duas vitórias e duas derrotas e por isso ficou para a disputa do quinto lugar, onde contará com o seu melhor desempenho para ficar com o título da posição.

Enquanto isso, a Venezuela também tentará ficar com a posição já que não chegou até as finais da competição. A seleção feminina surpreendeu e fez bonito, mas terminou em terceiro lugar com 6 pontos, contabilizando duas vitórias e duas derrotas. Agora, o elenco manterá as jogadoras principais.

Chaveamento da Copa América Feminina

Dez seleções disputam a temporada da Copa América Feminina na Colômbia. Divididas em dois grupos de cinco, elas jogaram por cinco rodadas entre si, até que as duas melhores seguiram para as semifinais e os terceiros para a disputa do quinto lugar.

Chile e Venezuela não tiveram a sorte de conquistar uma vaga no mata-mata, por isso jogam o quinto lugar neste domingo. Já Brasil, Colômbia, Argentina, e Paraguai garantiram-se na disputa pelo título.

Confira o chaveamento a seguir da Copa América.

SEMIFINAL:

Colômbia x Argentina (1) – Segunda-feira, 25/07 às 21h

Brasil x Paraguai (2) – Terça-feira, 26/07 às 21h

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 – Sexta-feira, 29/07 às 21h

FINAL:

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Sábado, 30/07 às 21h

QUINTO LUGAR:

Chile x Venezuela – Domingo, 24/07 às 21h

Chile x Venezuela feminino – 5º lugar da Copa América Feminina

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Local : Estádio Centenário de Armenia, em Armenia, na Colômbia

: Estádio Centenário de Armenia, em Armenia, na Colômbia Onde assistir Chile x Venezuela feminino hoje: Sem transmissão

Sem transmissão Arbitragem: Não definido

+ Sul-Americana tem gol qualificado? Veja a regra