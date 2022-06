Chipre x Irlanda do Norte: onde assistir e horário Liga das Nações (05/06)

Pela segunda rodada da Liga das Nações, Chipre x Irlanda do Norte se enfrentam neste domingo (05/06), jogando no AEK Arena, em Larnaca, com a bola rolando a partir das 13h (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo pela televisão, descubra onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Chipre x Irlanda do Norte hoje?

O jogo entre Chipre e Irlanda do Norte hoje na Liga das Nações vai passar na ESPN e Star +.

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe para todos os estados do Brasil o confronto da Liga das Nações neste domingo. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é curtir online através do Star +, serviço de streaming, para os assinantes da plataforma. O torcedor pode encontrar a transmissão no celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro, deve acessar o site (www.starplus.com).

Informações do jogo Chipre x Irlanda do Norte hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: AEK Arena, em Larnaca, no Chipre

Arbitragem: Enea Jorgji

Onde assistir: ESPN e Star +

Chipre e Irlanda do Norte na Liga das Nações

O Chipre não fez a estreia que gostaria na Liga das Nações. Pela primeira rodada do grupo dois na Liga C, o elenco foi derrotado pelo Kosovo em casa com dois gols de diferença. Por isso, vê a partida deste domingo como a oportunidade de se recuperar e, quem sabe, lutar pela classificação até a liga superior no torneio.

Já a Irlanda do Norte, por outro lado, aparece em terceiro lugar também sem pontos marcados, assim como o adversário deste domingo. O elenco foi derrotado pela Grécia em casa, sem qualquer chance de conseguir virar o placar em seu favor. Dessa maneira, espera manter a escalação completa para o jogo de hoje com confiança.

Escalação do Chipre: Michael; Kyriakou, Gogic, Panagiotou; Antoniou, Kastanos, Artymatas, Ioannou, Papoulis; Tzionis e Sotiriou. Técnico: Nikos Kostenoglou

Escalação da Irlanda do Norte: Peacock-Farell; Bradley, McNair, Ballard, Lane, Evans; Davis, McCann, Saville; Lavery e Whyte. Técnico: Ian Baraclough

Palpites Chipre x Irlanda do Norte

O confronto deste domingo promete ser equilibrado, sem favoritos no placar.

Isso porque se trata de duas seleções que não fazem um bom início de temporada até aqui. Sem conquistar vagas na Copa do Mundo, ambas usam o torneio da UEFA neste mês para treinar seus jogadores e buscarem assim a classificação até a segunda divisão.

A Irlanda do Norte, entretanto, pode dar mais trabalho ao Chipre, mesmo fora de casa.

Esta, portanto, é a primeira vez que as equipes se enfrentam dentro de campo.