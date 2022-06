Chipre x Kosovo: onde assistir ao vivo na TV hoje e horário (02/06)

Nesta quinta-feira, 2 de junho, a bola vai rolar entre as seleções de Chipre x Kosovo na Liga das Nações, em partida válida pela primeira rodada da Liga C no grupo 2. Começando a partir das 13h (Horário de Brasília), o palco do embate será a AEK Arena, em Larnaca. A seguir, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Chipre x Kosovo ao vivo?

O jogo entre Chipre e Kosovo hoje será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 13h, no horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de imagens da Liga das Nações, o canal da ESPN exibe para todos os estados do país o confronto desta quinta-feira. Porém, a emissora só pode ser encontrada na programação das operadoras de TV por assinatura.

Se você não possui o canal, entre em contato com a sua operadora. Mas, se prefere curtir de maneira online o futebol, aí pode acessar o serviço de streaming Star +, disponível no aplicativo para celular, tablet, smart TV e até no computador pelo site (www.starplus.com).

Informações do jogo Chipre x Kosovo hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: AEK Arena, em Larnaca, no Chipre

Arbitragem: Jérôme Brisard (França)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Chipre e Kosovo na Liga das Nações

Na última temporada da Liga das Nações, a seleção do Chipre terminou na zona de rebaixamento em seu grupo com apenas quatro pontos conquistados. Entretanto, ao disputar os playoffs, venceu a equipe da Estônia e, por isso, garantiu o seu lugar especial na Liga C deste ano. Agora, a seleção promete não desperdiçar a segunda chance.

Do outro lado, Kosovo conseguiu se manter na terceira divisão do torneio internacional, mas sem grandes emoções dentro de campo mesmo com grandes jogadores. Também sem disputar a Copa da FIFA, a seleção entra em campo nesta quinta-feira buscando o triunfo para quem sabe brigar pelo acesso até a liga superior.

Escalações do Chipre: Michael; Alexander Gogic, Nikolas, Chambous Kyriakou; Ioannou, Spojlaric, Artymatas, Papoulis, Antoniou; Pieros e Marinos. Técnico: Nikos Kostenoglou

Escalações de Kosovo: Arijanet; Florent, Amir Rrahmani, Mirlind, Mergim Vojvoda; Blendi, Florian Loshaj, Valon Berisha; Milot Rashica, Vedat Muriqi e Zymer. Técnico: Alain Giresse

Jogos da primeira rodada da Liga C

Todas as quatro divisões da Liga das Nações apresentam confrontos da primeira rodada esta semana, começando na quarta-feira, seguindo até o próximo domingo.

Desde a Liga A, até a última divisão, na Liga D, as seleções prometem fazer bonito dentro de campo para buscar os três pontos e brigar pela classificação. Por isso, se você não quer perder nenhum momento deste embate na Liga C, onde estão as seleções de Chipre e Kosovo, fique de olho em todos os jogos da rodada.

Liga C