Classificação do Campeonato Espanhol: veja a tabela após a 28ª rodada

A 28ª rodada do Campeonato Espanhol chegou ao fim na tarde deste domingo, 21 de março, com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. O Atlético de Madrid segue na liderança com quatro pontos de folga, enquanto Barcelona e Real Madrid disputam o segundo lugar. Então, confira como ficou a Classificação do Campeonato Espanhol.

Classificação do Campeonato Espanhol

1 Atlético de Madrid – 66 pontos

2 Barcelona – 62 pontos

3 Real Madrid – 60 pontos

4 Sevilla – 55 pontos

5 Real Sociedad – 45 pontos

6 Betis – 45 pontos

7 Villarreal – 43 pontos

8 Granada – 36 pontos

9 Athletic Bilbao – 35 pontos

10 Levante – 35 pontos

11 Celta de Vigo – 34 pontos

12 Valencia – 33 pontos

13 Osasuna – 30 pontos

14 Getafe – 29 pontos

15 Cádiz – 29 pontos

16 Real Valladolid – 27 pontos

17 Elche – 25 pontos

18 Eibar – 23 pontos

19 Alavés – 23 pontos

20 Huesca – 21 pontos

Como foi a 28ª rodada da La Liga?

Abrindo a rodada no sábado (20), o Athletic Bilbao ficou no empate em 1 a 1 com o Eibar. Com esse resultado, o clube permanece em 9º com trinta e cinco pontos no Campeonato Espanhol.

Já o Real Madrid teve um bom dia, já que venceu o Celta de Vigo por 3 a 1. Lutando para garantir o topo da classificação do Campeonato Espanhol, o time merengue segue em terceiro lugar com sessenta pontos.

Enquanto isso, o Sevilla, que também integra a parte de cima da tabela, ficou no 1 a 1 com o Real Valladolid. Agora, em 4º possui cinquenta e cinco pontos na classificação do Campeonato Espanhol.

O líder Atlético de Madrid teve uma boa rodada ao vencer em 1 a 0 a equipe do Alavés no domingo (21). Então, em primeiro lugar com sessenta e seis pontos, segue com diferença de quatro pontos.

Fechando o fim de semana, o Barcelona goleou o Real Sociedad em 6 a 1 jogando fora de casa. Com dois gols de Lionel Messi, o time culé permanece em segundo lugar com sessenta e dois pontos na conta, brigando pela liderança do Campeonato Espanhol de qualquer maneira.

