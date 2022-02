Programação Olimpíadas de Inverno 2022: agenda e onde assistir – 09/02

O quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim estão sendo atualizados a todo o momento na competição. Nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, diferentes modalidades vão acontecer entre a neve e o gelo na busca pelo tão sonhado pódio. Saiba qual é a programação das Olimpíadas de Inverno hoje e como assistir.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2022

Com onze modalidades entre a neve e o gelo, as Olimpíadas de Inverno em Pequim são a nova sensação dos apaixonados por esportes. Três mil atletas dos mais diferentes continentes enfrentam o frio para trazer para casa a tão esperada medalha, onde em alguns casos fazem história.

A delegação brasileira apresenta onze atletas mas, no entanto, não é a favorita nas disputas. Isso porque, por o Brasil ser um país tropical, o evento não é a grande prioridade, além da falta de atletas na classificação da edição.

Entre os favoritos estão Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Japão, China e o ROC, o Comitê Olímpico da Rússia, já que o país está banido por tempo determinado após o caso de doping no atletismo.

A seguir, confira a programação das Olimpíadas de Inverno 2022 nesta quarta-feira.

CURLING

22:05 – Fase de Classificação no Feminino (Grã-Bretanha x Suíça)

22:05 – Fase de Classificação no Feminino (Dinamarca x China)

22:05 – Fase de Classificação no Feminino (Suécia x Japão)

22:05 – Fase de Classificação no Feminino (ROC x Estados Unidos)

ESQUI ALPINO ⛷️

23:30 – Combinado Alpino Downhill Masculino

03:15 (madrugada) – Combinado Alpino Slalom Masculino – Final🥇

PATINAÇÃO ARTÍSTICA⛸️

22:30 – Patinação Individual Masculina – Final 🥇

SKELETON ❄️

22:30 – Masculino Bateria 1

SNOWBOARD 🏂

22:30 – Snowboard Halfpipe Feminino – Final Percurso 1

22:58 – Snowboard Halfpipe Feminino – Final Percurso 2

23:25 – Snowboard Halfpipe Feminino – Final Percurso 3 🥇

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno hoje?

É possível acompanhar as modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno através da Rede Globo (TV aberta), no canal SporTV 2 (TV paga), no GloboPlay (Serviço de streaming da Globo) e no canal das Olímpiadas (Youtube de graça) nesta quarta-feira ao vivo durante a manhã, noite e madrugada.

Globo

Com narração de Everaldo Marques e Daniel Pereira, a Rede Globo na televisão aberta vai transmitir as principais disputas, incluindo a dos brasileiros, sempre de madrugada após a exibição do Jornal Da Globo, a partir da uma hora da manhã.

Além de acompanhar na TV, é possível assistir também o canal de maneira online através do GloboSat e também no GloboPlay (www.globoplay.globo.com) de graça.

SporTV

Com os narradores Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas, o canal SporTV 2 vai transmitir cada uma das disputas da competição olímpica, sendo o carro-chefe em Pequim com programas especiais, quadros e transmissões ao vivo.

GloboPlay

O serviço de streaming disponibiliza aos assinantes o acesso completo dos canais SporTV de graça. Para assinar, é necessário acessar o site (www.globoplay.globo.com) e assinar pelo valor de R$19,90 no mês.

Olympics Channel

Para acompanhar de graça e online, basta acessar o canal das Olímpiadas no Youtube, tanto pelo computador, tablets, smartphones e SmarTV’s como e onde quiser. Basta acessar o portal de vídeos, procurar pelo Olympics e escolher qual jogo o torcedor prefere.

