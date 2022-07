Colômbia x Chile feminino: onde assistir e horário hoje (20/07)

É decisão na Copa América Feminina! Nesta quarta-feira, 20 de julho, as seleções de Colômbia x Chile feminino disputam a quinta rodada do grupo A, jogando no Estádio Centenário de Armenia, na cidade de Armenia. A bola vai rolar a partir das 21h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Confira onde assistir o jogo de hoje.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para as semifinais da competição feminina.

Onde assistir Colômbia x Chile feminino hoje?

O jogo entre Colômbia x Chile feminino hoje não terá transmissão nem pela TV ou online, a partir das 21h (Horário de Brasília), pela última rodada da Copa América.

Sem qualquer tipo de transmissão, o jogo de hoje ficou fora da programação dos responsáveis pelos direitos de imagens e, por isso, o torcedor não poderá assistir ao confronto do futebol feminino hoje. A única maneira de acompanhar é através das redes sociais das seleções.

É possível acompanhar os lances dos confrontos de hoje através do lance @LaRoja e @FCFSeleccionCol. No entanto, não há imagens.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir Colômbia x Chile feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Centenário de Armenia, na cidade de Armenia, na Colômbia

Como estão Colômbia e Chile na Copa América?

Jogando em casa, a Colômbia já está praticamente classificada para a semifinal da d Copa América Feminina. O grupo das colombianas contabiliza 9 pontos na liderança do grupo A, com três vitórias garantidas contra Paraguai, Bolívia e Equador. Por isso, um empate já garante a primeira posição das colombianas.

Depois de golear a Bolívia com cinco gols, o Chile entra em campo nesta quarta-feira precisando dos três pontos para brigar pela classificação. No entanto, com diferença no saldo de gols com o Paraguai, as chilenas terão de brigar e torcer para as adversárias perderem, além de descontarem a diferença como força de garantira no grupo A.

Prováveis escalações de Colômbia x Chile feminino:

Escalação do Colômbia: Perez; Vanegas, Carabalí, Arias, Mónica Ramos Santana; Montoya, Salazar, Santos, Usme; Alegría e Mayra Ramírez.

Escalação do Chile: Christiane Endler; Rosario Balmaceda, Lopez, Saez, Toro; Yessenia López, Araya, Lara; Zamora, Grez e Acuña.

Classificação da Copa América Feminina 2022

A última rodada da fase de grupos promete grandes emoções na Copa América Feminina em 2022. Somente quatro equipes disputam as semifinais na temporada, com sede na Colômbia.

Com isso a disputa fica cada vez mais intensa nesta quinta e última rodada da fase de grupos. Dessa maneira, confira a classificação completa da Copa América Feminina em 2022.

GRUPO A

1 Colômbia – 9 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 6 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 9 pontos

2 Argentina – 6 ponto

3 Venezuela – 6 pontos

4 Uruguai – 3 pontos

5 Peru – 0 ponto

