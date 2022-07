Colômbia x Paraguai feminino hoje (08/07): horário e onde assistir

Confira as informações sobre o jogo de hoje. Foto: Reprodução / Selección Colombia @FCFSeleccionCol

Prepare-se para o início da Copa América Feminina! A bola vai rolar entre as seleções da Colômbia x Paraguai feminino hoje, sexta-feira em 8 de julho, pela primeira rodada do grupo A na competição, a partir das 21h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, saiba onde assistir o jogo de hoje.

A Colômbia é a sede da competição feminina da CONMEBOL este ano.

Horário do jogo da Colômbia x Paraguai feminino hoje:

O jogo da Colômbia x Paraguai feminino hoje tem início às 21h, nove horas da noite, no horário de Brasília, diretamente do Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, pela Copa América Feminina.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto não tem transmissão hoje. Os canais que são responsáveis pelos direitos de imagens na transmissão não vão passar o duelo da Copa América. Por isso, a única maneira do torcedor de saber como está o duelo é através dos perfis oficiais das seleções nas redes sociais @APFOficial e @FCFSeleccionCol.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir Colômbia x Paraguai feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Colômbia e Paraguai feminino na Copa América 2022

Mesmo sendo uma seleção cheia de glórias e muita história no futebol, a Colômbia nunca levantou a taça da Copa América Feminina. Por isso, com o elenco renovado e jogando em casa, a equipe das jogadoras colombianas promete fazer bonito em busca primeiro título na história.

Escalação da Colômbia: Catalina Pérez; Carabalí, Diana, Monica Ramos; Daniela Arias, Lorena Bedoya, Montoya, Manuela; Diana Carolina, Leicy Santos e Elexa.

Para o time do Paraguai, a intenção é construir uma nova história no futebol feminino pelo país. Também sem nunca ter conquistado um título, este ano promete fazer de tudo dentro das quatro linhas para trazer para a sua casa um troféu para chamar de seu.

Com o elenco renovado, deverá estar sempre com as titulares.

Escalação do Paraguai: Alicia Bobadilla; María Martinez, Tania Riso, Deisy, Limpia; Lorena Alonso, Fany Mabel, Daysy; Fabiola Sandoval, Fanny Godoy e Liz Peña.

Como funciona a Copa América Feminina 2022?

A Copa América Feminina reúne dez seleções do continente na briga pelo título mais valioso do futebol sul-americano. O torneio acontecerá de 8 até 30 de julho de 2022, tendo a Colômbia como sede.

As dez equipes são divididas em dois grupos com cinco cada. Daí, elas enfrentam apenas uma vez os oponentes do seu mesmo grupo por quatro vezes, ou seja, cinco rodadas tem a primeira fase, por pontos corridos onde a vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Quando a quinta rodada acaba, somente o líder e o segundo lugar do grupo é que avançam para a semifinal da competição, enquanto os terceiros lugares disputam o 5º lugar. As fases eliminatórias são jogadas sempre em partidas únicas.

Daí, a semifinal será realizada para definir quem serão os finalistas em busca do tão sonhado título.

