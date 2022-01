Em partida única, quem vencer está classificado para as quartas de final da competição alemã

Colônia x Hamburgo: onde assistir e horário do jogo de hoje – 18/01

O confronto entre Colônia x Hamburgo acontece nesta terça-feira, 18/01, a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando no RheinEnergieStadion, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Colônia x Hamburgo?

Pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, a partida começa às 14h30 desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no RheinEnergieStadion, na cidade de Cologne, na Alemanha.

Onde assistir o jogo do Colônia x Hamburgo hoje?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 14h30. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com).

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O time do Colônia vem surpreendendo cada vez mais pelo Campeonato Alemão. Em nona posição, o elenco aparece com 28 pontos. Já pela Copa da Alemanha, precisou passar por Jena e o Stuttgart para concretizar a classificação até as oitavas da temporada.

Enquanto isso, o Hamburgo se mantém em quinto lugar na segunda divisão do Campeonato Alemão. Para chegar até aqui, o elenco passou por Eintracht Braunschweig e Nuremberg. Agora, deve colocar os seus melhores jogadores para entrar em campo em busca da classificação.

Escalações de Colônia e Hamburgo:

Provável escalação de Colônia: Schwabe; Schmitz, Killian, Hubers, Hector; Ozcan, Kainz, Duda, Schaub; Modeste, Mark Uth

Provável escalação de Hamburgo: Daniel Heuer; Vuskovic, Heyer, Schonlau, Gyamerah; Meffert, Reis, Kinsombi; Glatzel, Kittel, Alidou

