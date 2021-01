Com bom desempenho em clássicos, Diniz defende tabu contra o Santos

Líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, o São Paulo retorna a campo neste domingo (10), para enfrentar o Santos pela 29ª rodada do Brasileirão. Se há alguns anos os clássicos assustavam os são-paulinos, desde que Fernando Diniz chegou, esse medo passou. Sob o comando do treinador, a equipe tem o aproveitamento de 53% e jamais perdeu para o Santos. O San-são acontece às 16h, no Estádio do Morumbi.

Se tem algo que o torcedor do São Paulo tem se animado desde que Diniz chegou ao clube, é o desempenho do time em clássicos. Em dez partidas com Fernando , a equipe venceu quatro, empatou quatro, mas perdeu duas. No entanto, o aproveitamento do técnico é muito superior ao de seus antecessores. Para efeito de comparação, Cuca disputou seis clássicos enquanto comandante da equipe, em sua última passagem, venceu apenas um. André Jardine perdeu o único confronto que fez. Já Diego Aguirre teve o melhor desempenho dos últimos treinadores são-paulinos, com 45,8%. Dorival Júnior teve 22% e Rogério Ceni 37,5%.

No entanto, o Tricolor vem de derrota no último clássico. A equipe enfrentou o Corinthians, no dia 13 de dezembro, e perdeu por 1 a 0, na Neo Química Arena. O estádio do Timão é um dos piores locais para os são-paulinos. Isso porque o clube jamais venceu no estádio do rival.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Clássicos de Fernando Diniz no São Paulo:

São Paulo 1 x 0 Corinthians – Brasileirão 2019

Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Brasileirão 2019

Santos 1 x 1 São Paulo – Brasileirão 2019

Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Paulistão 2020

São Paulo 0 x 0 Corinthians – Paulistão 2020

São Paulo 2 x 1 Santos – Paulistão 2020

Sao Paulo 2 x 1 Corinthians – Brasileirão 2020

Santos 2 x 2 São Paulo – Brasileirão 2020

Palmeiras 0 x 2 São Paulo – Brasileirão 2020

Corinthians 1 x 0 São Paulo – Brasileirão 2020

São Paulo x Santos

Em clássicos contra Santos, Fernando Diniz ainda não perdeu, enquanto treinador do São Paulo. Em três jogos, o comandante conseguiu uma vitória e dois empates. Para o confronto de hoje, Diniz pode melhorar seus números. O Peixe deve jogar com uma equipe alternativa, isso porque na quarta-feira (13), o time enfrenta o Boca Juniors pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

No primeiro turno, as equipes empataram em 2 a 2, na Vila Belmiro, estádio em que o São Paulo não vence desde 2017. A partida marcou a reviravolta de Gabriel Sara, que anotou dois gols e não saiu mais do time. No entanto, o jogo também é lembrado pelo “frango” de Tiago Volpi em cobrança de falta de Marinho. O lance era distante do gol, e por isso, o goleiro são-paulino não quis montar a barreira. O atacante santista então mandou um “míssil” e marcou o gol de empate do Peixe.

É dia de buscar a vitória no primeiro clássico do ano! Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor! ⚽ São Paulo x Santos

🏟 Morumbi

⏰ 16h

🏆 Brasileirão 📺 Globo e Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/g0PVDWOjLR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 10, 2021

Escalações de São Paulo x Santos:

Ainda sem Luciano, Pablo é o favorito para jogar o clássico de domingo. Outro desfalque do São Paulo para o San-São é o zagueiro Bruno Alves, que então levou o terceiro amarelo na última rodada. No entanto, Léo deve jogar na zaga, ao lado de Arboleda.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Léo (Diego Costa), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano) e Brenner.

Já o Santos deve jogar com uma equipe mista, para preservar seus atletas visando a partida da Libertadores.

Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Jean Mota; Balieiro, Jobson, Sandry e Lucas Lourenço (Alex); Bruno Marques e Arthur Gomes.