Com CR7, onde assistir Al Nassr x Al Raed hoje ao vivo - 28/04

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Saudita de futebol, as equipes de Al Nassr x Al Raed se enfrentam nesta sexta-feira, 28 de abril, no KSU Stadium, em Riade, às 15h30 (Horário de Brasília). Cristiano Ronaldo vai estar em campo hoje com o Al Nassr.

O time de CR7 está em segundo lugar na classificação com 53 pontos, seis a menos do que o líder Al-Ittihad. No fim de semana, o clube foi eliminado da Copa do Rei Saudita por derrota na semifinal.

Assistir jogo do Al Nassr x Al Raed hoje

A partida entre Al Nassr x Al Raed será transmitida no canal DSports, disponível apenas na plataforma de streaming DirecTV GO.

Isso significa que só quem é assinante do streaming é que pode assistir ao canal. A boa notícia é que quem tem a TV paga pode acessar a plataforma de graça. Porém, verifique se o seu operador está disponível com o DirecTV GO.

Dá para assistir na smartv, no computador ou celular.

Data: 28 de abril de 2023

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: KSU Stadium - Riade

Onde assistir jogo: DirecTV GO

Escalações de Al Nassr e Al Raed

Só a vitória importa para o Al Nassr no jogo desta sexta-feira. Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, o time parece não "combinar" dentro de campo. Após a derrota da última rodada e a eliminação na Copa do Rei Saudita, o grupo deverá entrar em campo com os seus principais jogadores.

Para o Al Raed, o desfalque será Pablo Santos, expulso na última partida em casa.

Al Nassr: Alaqidi; Alamri, Sultan Al-Ghannam, Álvaro González, Konan; Abdulmajeed Al-Sulayhem, Luiz Gustavo, Yahya; Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Al Raed: Lung; Al Dossary, Mohammed Salem, Awadh Khamis, Al-Fahad; Fouzair, Mansor Al Beshe, Al-Farham; Mitrita, Júlio Tavares e Karim El Berkaoui.

Desempenho de Cristiano Ronaldo

Desde que chegou ao Al Nassr, no fim do ano passado, Cristiano Ronaldo não animou o torcedor saudita. Seus números deixam a desejar principalmente no Campeonato Saudita, onde o clube briga pelo título.

Antes do português chegar o Al Nassr era o favorito ao troféu, mas agora não sai da segunda posição. Na temporada, Cristiano disputou 30 partidas e marcou 14 gols, de acordo com dados do portal Transfermarkt. O número é considerado bem abaixo do esperado.

Cristiano deve estar em campo nesta sexta-feira.

