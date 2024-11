Com CR7: onde assistir e horário do jogo do Al Nassr x Al Ain (5/11)

Nesta terça-feira, 5 de novembro, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta o Al Ain pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática. O jogo começa às 15h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir Al Nassr x Al Ain ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+ , a partir das 15h (horário de Brasília). Para os torcedores que acompanham a Liga dos Campeões Asiática e querem assistir ao vivo, o Disney+ oferece acesso online de forma prática e de alta qualidade.

O duelo entre Al Nassr e Al Ain promete ser emocionante. Enquanto o Al Nassr joga com a pressão e a expectativa de vitória para consolidar sua posição na tabela, o Al Ain busca surpreender e obter um resultado positivo. A presença de Cristiano Ronaldo e outros nomes renomados do futebol infantil no elenco do clube coloca a equipe saudita como favorita, mas o Al Ain já mostrou que é capaz de fazer frente aos grandes tempos do continente.

Este embate entre clubes saudita e árabe reflete a crescente competitividade no futebol asiático, e o resultado dessa partida pode ser crucial para ambos os tempos.

Cristiano Ronaldo e o impacto no Al Nassr

Desde que chegou ao Al Nassr, Cristiano Ronaldo tem sido fundamental para o crescimento da equipe. Além de suas habilidades, a presença de sua atenção atraiu a atenção mundial para o clube e para a Liga dos Campeões Asiática. O português liderou o ataque com gols e assistências importantes, mantendo o tempo em altas competições regionais.

Nesta terça-feira, Ronaldo novamente será uma das grandes atrações, e sua atuação pode definir o resultado. Ao lado de Talisca e Sadio Mané, CR7 compõe um dos trios mais fortes da competição, e a expectativa é de que sua experiência possa fazer a diferença.

Escalação

AL NASSR: Bento; Boushal, Alawjami, Laporte e Yahya; Brozovic, Alkhaibari e Otávio; Anderson Talisca, Mané e Cristiano Ronaldo.

AL AIN: Essa; Bandar, Fábio Cardoso, Komari e Erik; Nader, Yong-Woo, Alejandro Romero, Palacios e Abbas; Rahimi.

