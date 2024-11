Com Cristino Ronaldo: horário e onde assistir Al-Riyadh x Al Nassr ao vivo

Nesta sexta-feira, 8 de novembro, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo vai a campo contra o Al Riyadh pela décima rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir Al-Riyadh x Al Nassr?

A partida do Al Nassr hoje, dia 8, começa às 14h, horário de Brasília, e os torcedores podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT - Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Hoje, Cristiano Ronaldo e companhia tentarão diminuir a diferença para o líder e atual campeão Al Hilal, que tem 25 pontos em nove jogos.

Mesmo invicto no campeonato, o clube está em terceiro na tabela com 19 pontos, cinco atrás do Al Ittihad, segundo colocado.

Al Nassr em boa fase no Campeonato Saudita

O Al Nassr chega para este confronto embalado por uma sequência de vitórias que o mantém entre os líderes da competição. Sob o comando do técnico Stefano Pioli, a equipe vem mostrando um futebol dinâmico, com destaque para jogadores como Cristiano Ronaldo, que tem feito a diferença com gols e assistências importantes, e Talisca, que agrega habilidade e consistência no setor ofensivo.

Com uma combinação de experiência e juventude, o Al Nassr visa consolidar sua posição na tabela e somar mais três pontos nesta rodada. Atualmente, o time está na briga pelas primeiras colocações e qualquer deslize pode custar posições na acirrada disputa do Campeonato Saudita.

A expectativa é que o tempo entre em campo com força máxima para enfrentar o Al Riyadh e manter o embalo.

Escalação

Al Riyadh: Borjan, Selemani, Tambakti, Asiri, Barbet, Khaibari, Bayesh, Kal, Toze, Mensah, Al-Aqel

Al Nassr: Bento, Al Ghanam, Simakan, Laporte, Boushal, Brozovic, Al-Khaibari, Talisca, Otavio, Mane, Ronaldo

