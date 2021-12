Depois de ser vinculado ao Flamengo, em uma segunda passagem no comando do clube, português está de saída do Benfica

Com demissão de Jorge Jesus do Benfica, para onde vai o técnico?

Depois da novela envolvendo o possível sim ao Flamengo e a luta pela permanência, o técnico Jorge Jesus está de saída de Lisboa. Após reunião nesta terça-feira, 28/12, o Benfica confirmou a rescisão de contrato, colocando o ponto final na crise do momento. Entenda a polêmica sobre a demissão de Jorge Jesus e para onde o treinador pode ir.

Jorge Jesus pediu demissão ao Benfica?

Vivendo uma crise tanto dentro dos gramados quanto fora dele, Jorge Jesus colocou o seu cargo à disposição para a diretoria do Benfica. Após a imprensa portuguesa noticiar o pedido do profissional, o Benfica confirmou a saída do técnico do comando do elenco na temporada.

Em comunicado emitido no site oficial, o clube informou que o contrato foi rompido após concordância entre ambas as partes, e que cumprirá com todos os deveres até o treinador encontrar um novo time para trabalhar. No Campeonato Português, o elenco ficou para trás na briga pelo título, em terceiro lugar, enquanto garantiu vaga nas oitavas da Champions League. Agora, com as tensões em alta, resta saber qual será a atitude tomada.

De acordo com o jornal português “Record”, os jogadores, que chegaram a ir ao CT do Benfica para treinar nesta manhã, tiveram que deixar o local e retornar mais tarde, já com a provável decisão do treinador.

Confira o comunicado completo do Benfica emitido no site oficial:

“O Sport Lisboa e Benfica informa que, de comum acordo entre as partes, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica.

A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro. Mais acrescenta que cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional.

Nélson Veríssimo assume hoje as funções de treinador da equipa principal do Benfica até ao final da temporada”.

Segundo o jornal português A Bola, a crise no time de Lisboa se agravou na última segunda-feira quando Jorge Jesus teve uma pequena desavença com Pizzi, meia do Benfica. O técnico pediu para que o jogador treinasse à parte do grupo, que não gostou e se manifestou com a diretoria, envolvendo também outros jogadores que se posicionaram contra a ação do comandante de 67 anos.

Para onde vai Jorge Jesus em 2022?

Sem apresentar bons resultados em campo pelo Benfica e com a notícia da demissão, Jorge Jesus está apto para assinar com outro clube no futuro.

O primeiro interessado foi o Flamengo que, ao levar os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel até Portugal na semana do Natal, fez questão de conversar com Mister para quem sabe repatriar o profissional. A reunião, no entanto, não deu frutos, obrigando o rubro-negro a assinar com Paulo Sousa, atual técnico da Polônia.

Agora, outro time brasileiro está na mira de Jorge Jesus. É o Atlético Mineiro, já que está sem comandante após a demissão de Cuca, que conquistou a Tríplice Coroa na temporada de 2021.

Tanto a imprensa portuguesa como a brasileira, através do portal Globo Esporte, apuram que Jorge Jesus tornou-se alvo do Galo principalmente após sinalizar a sua saída do Benfica.

Outras opções no mercado são o Talleres, clube da Argentina que está sem técnico após Medina assinar com o Internacional, e a própria Seleção da Polônia. Além disso, outro brasileiro que também pode colocar-se à disposição de JJ é o Corinthians, que mesmo com Sylvinho no comando técnico, vê a torcida neste momento clamar por um novo treinador.

