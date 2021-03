Com gol contra, Portugal ganha de 1 a 0 do Azerbaijão nas Eliminatórias

Com gol contra de Medvedev, Portugal venceu o Azerbaijão em 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (24) pela primeira rodada do grupo A nas Eliminatórias da Copa de 2022. Em jogo morno, a equipe portuguesa abriu vantagem em seu grupo, empatando com a Sérvia que também venceu. Então, veja como foi a partida.

Portugal e Azerbaijão pelas Eliminatórias da Copa de 2022

No primeiro tempo só deu Portugal do começo ao fim. A equipe da casa começou o jogo pressionando com André Silva, Cristiano Ronaldo e Cancelo foram os responsáveis por assustar o goleiro Mahammadaliyev.

Então, aos 11 minutos, André Silva novamente apareceu na área do Azerbaijão de cabeça, mas mandou para fora, enquanto Cristiano dois minutos depois ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas viu-o pegar a bola. Ao mesmo tempo, o impedimento foi marcado. Aos 18, Domingos Duarte ainda teve tempo para chutar para fora.

A partida seguiu com Portugal criando oportunidades, mas sem sucesso na finalização. Somente aos 36 minutos Mahammadaliyev falha na saída de bola e Medvedev faz gol contra. Cristiano teve a chance de fazer de bicicleta aos 45 para fechar o placar no intervalo, mas também não conseguiu.

Na segunda etapa, o Azerbaijão impressionou e começou melhor, levando perigo para o goleiro Lopes. Entretanto, Portugal logo retomou o controle do jogo, novamente ocupando a área dos adversários.

Aos 20 minutos, Nuriev chegou bem mandando a bola por cima do gol depois de Lopes tirar a bola de soco. Bruno Fernandes, craque do Manchester United, teve duas oportunidades seguidas de ampliar o placar, mas parou no goleiro rival.

Próximo do apito final, Cristiano teve falta para cobrar e, desta vez, não acertou na barreira, mandando por cima do gol. Nos 45, João Felix acerta belo chute nas mãos de Mahammadaliyev.

Escalações:

Portugal: Lopes; Cancelo, Mendes, Dias, Duarte; Neves, Moutinho, Bernardo Silva; Andre Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Azerbaijão: Mahammadaliyev; Krivotsyuk, Badalov, Guseynov, Medvedev; Mustafayev, Mahmudov, Huseynov, Salahli; Ghorbani, Emreli.

Portugal na classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Com os três pontos conquistados contra o Azerbaijão na primeira rodada, a equipe de Portugal está em segundo lugar no grupo A, empatada com a Sérvia que também venceu nesta quarta (24). Entretanto, outras equipes jogam no fim de semana e o cenário pode mudar completamente até o fim das Eliminatórias.

Próximo compromisso de Portugal e Azerbaijão

A segunda rodada acontece no sábado (27) com Portugal jogando contra a Sérvia, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Marakana.

Enquanto isso, o Azerbeijão volta a jogar somente na terça-feira (30) contra a Sérvia às 13h.

Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal: conheça a trajetória