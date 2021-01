Com gol de Neymar, PSG é campeão da Supercopa da França

O PSG é o campeão da Supercopa da França. Nesta quarta-feira (13), ao vencer o Olympique de Marselha por 2 a 1, o time parisiense conquistou o primeiro troféu da temporada 2020/21 com gols de Icardi e Neymar, ao comando de Mauricio Pochettino. Então, veja como foi a partida.

O argentino Icardi abriu o placar na primeira etapa. Neymar, recuperado de lesão, entrou somente na metade do segundo tempo e conseguiu marcar de pênalti. Payet, nos acréscimos finais, descontou.

PSG e Olympique de Marselha pela Supercopa da França

O Paris começou bem a primeira etapa, pressionando os rivais e indo pra cima com o objetivo de abrir o placar. Icardi e Di Maria foram os responsáveis pelo bom desempenho do PSG, além das diversas tentativas.

Não demorou para a equipe parisiense assustar o goleiro Mandanda. Icardi, aos 22 minutos, acertou em cheio as redes do adversário, mas o bandeirinha no mesmo minuto marcou o impedimento. Em seguida, aos 30 minutos, Mbappe quem mandou a bola para o gol do Olympique, novamente o impedimento.

Então, Icardi finalmente conseguiu abrir o placar. Em cruzamento de Di Maria, o argentino cabeceou para o gol, com Mandanda defendendo e, no rebote, faz o gol. O Olympique, por sua vez, pouco tentou. A principal chance aconteceu nos acréscimos, com cobrança de falta por Payet, mandando a bola longe. Além disso, ainda sobrou tempo para Icardi levar outro perigo, mandando um forte chute na trave dos rivais.

Na segunda etapa, o jogo foi equilibrado, com o time de Marselha chegando e tendo mais chances de ataque, obrigando Navas a realizar boas defesas.

Neymar, fora desde o ano passado, entrou em campo no lugar de Di Maria. Próximo aos 40 minutos, Icardi foi derrubado pelo goleiro Pelé na área, o que fez com que os jogadores do Paris pedissem penalidade máxima. Entretanto, ao verificar o VAR, o árbitro assinalou o pênalti para o PSG. Neymar cobrou e ampliou o resultado.

Aos 45 minutos, Payet conseguiu descontar para o Olympique, mas não foi o necessário para virar o placar, terminando assim em 2 a 1 para o PSG, consagrando o time parisiense o campeão da Supercopa da França.

Escalações:

PSG: Navas; Diallo, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Herrera, Verratti, Paredes; Di Maria, Mbappe, Icardi.

Olympique de Marselha: Mandanda; Nagatomo, Cáleta-Car, González Terán, Sakai; Kamara, Gueye, Thauvin; Rongier, Radonjic, Payet.

Primeira taça de Mauricio Pochettino

Apresentado no começo da janeiro deste ano, o técnico argentino Mauricio Pochettino garante a primeira taça de sua jornada no comando do PSG. A Supercopa da França pode ser apenas o começo, já que o principal objetivo da diretoria do time é conquistar a Champions League.

Próximos compromissos de PSG e Olympique de Marselha

Ademais, as equipes voltam a jogar no próximo sábado (16) pela 20ª rodada do Campeonato Francês. O Olympique de Marselha recebe o Nimes, às 13h, no Stade Vélodrome.

Enquanto isso, a equipe de Neymar visita o Angers às 17h, no Stade Jean Bouin. A equipe briga pela liderança do torneio com Lyon e Lille.