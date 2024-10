Com transmissão no SBT, horário do jogo do Arsenal contra o PSG (01/10)

Arsenal e PSG se encontram hoje na segunda rodada da Liga dos Campeões 2024/25. O jogo nessa terça-feira, 1 de outubro, vai ser no gramado do Emirates Stadium, em Londres, e começa às 16h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Arsenal hoje?

O jogo do Arsenal hoje, dia primeiro, vai ter transmissão para o Brasil pela Max, Space e também no SBT na TV aberta. O jogo começa às 16h.

Além de acompanhar a programação do SBT na televisão, da maneira tradicional, também é possível ver a emissora na internet. Isso porque o site oficial disponibiliza a transmissão gratuita de imagens do canal para todos os usuários.

Passo 1: Acesse www.sbt.com.br através do navegador do seu computador ou celular, clique no ícone 'Ao vivo', em vermelho e branco, localizado no lado esquerdo do menu.

Escalaç!ao - Liga dos Campeões 2024/25

O PSG está sem uma infinidade de titulares, incluindo Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Gonçalo Ramos e Ousmane Dembele, este último após desentendimentos com o técnico Luis Enrique. Nuno Mendes, Vintinha e o goleiro Gigi Donnarumma também são dúvidas, deixando algumas lacunas para o PSG preencher.

O próprio Arsenal estará longe da força total devido a uma infinidade de problemas de lesões. Ben White e Riccardo Calafiori enfrentam testes de aptidão física de última hora, enquanto Mikel Merino está de volta aos treinos, mas não deve aparecer. Martin Odegaard, Takehiro Tomiyasu e Oleksandr Zinchenko também estão fora.

Arsenal deve escalar Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Rice, Saka, Trossard, Martinelli, Havertz.

O PSG tem Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Neves, Zaire-Emery, Ruiz, Muani, Kang-In, Barcola.