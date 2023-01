Como assistir Cuiabá x Parauapebas ao vivo na Copinha e horário - 03/01

Na estreia da Copinha, o Cuiabá enfrenta o Parauapebas nesta terça-feira, 3 de janeiro, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Válido pela primeira rodada do grupo 9, o jogo do Cuiabá x Parauapebas hoje vai ser no Estádio Alonso de Carvalho Braga, em Tupã. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo da Copinha hoje.

Onde assistir Cuiabá x Parauapebas hoje ao vivo

O jogo do Cuiabá x Parauapebas hoje vai passar no Paulistão Play e FPF TV, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Para quem deseja acompanhar o embate entre Cuiabá e Parauapebas nesta terça-feira, saiba que só dá para assistir online. A plataforma de streaming transmite de graça no site (paulistaoplay.com.br), assim como no aplicativo.

Outra opção é a FPF TV, disponível no site do Eleven Sports. Lá, portanto, a narração e os comentários serão definidos pela própria Federação Paulista de Futebol.

Horário de Brasília: 15h15

Horário em outros estados: 14h15

Local: Estádio Alonso de Carvalho Braga, em Tupã

TV: Sem transmissão

LiveStream: FPF TV e Paulistão Play

Grupo do Cuiabá na Copinha 2023

O Cuiabá, nunca vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está no grupo 9 ao lado de Parauapebas, Tupã e Velo Clube.

Todas as quatro equipes estreiam na competição nesta terça-feira, durante a primeira rodada. Os elencos jogam a primeira fase em pontos corridos entre três rodadas, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas um para ambos os lados.

Depois, os dois primeiros do grupo avançam para a segunda fase, onde o primeiro lugar joga com o segundo da chave ao lado, de acordo com o chaveamento da FPF.

GRUPO 9

1 Cuiabá

2 Parauapebas

3 Tupã

4 Velo Clube

Como foram Cuiabá e Parauapebas na temporada passada da Copinha?

Surpreendentemente, nem Cuiabá e muito menos Parauapebas jogaram a edição passada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No estado do Mato Grosso, os dois representantes foram Atlético Matogrossense e Mixto. Já no Pará, jogaram os elencos de Bragantino e Castanhal. A Federação não informa em sua grande maioria porque as equipes estão fora do campeonato, a menos que elas desistam antes mesmo de começar o torneio.

Este ano, tanto Parauapebas como Cuiabá buscam o primeiro título na competição. Mesmo se tratando de duas equipes que não tem grande favoritismo, elas podem sim surpreender.

Leia também:

Quem são os maiores campeões da Copinha?

Copinha 2023: quais são os times confirmados e quando vai começar